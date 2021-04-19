Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Sivas maçı öncesi mesaj! "Yaramıza dikiş atıyoruz"

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Ajdin Hasic gibi 3 önemli oyuncunun yokluğunda Ankaragücü karşısında bireysel hatalar yüzünden kaybedilen 2 puanı unutturacaklarını söyledi. Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile dün antrenman öncesi sohbet eden Yalçın, “Beşiktaş olarak sezonun en iyi futbolunun oynayan ekibiz. Ankaragücü takımını kutlarım. 90 dakika maça asıldılar. Bireysel hatalar bizi üzdü. Ancak o karşılaşma artık geride kaldı. Şu anda yaramıza dikiş atıyoruz.

Artık hata yapma lüksümüz yok

Hafta içinde oynayacağımız karşılaşmalarla birlikte zirve yarışındaki rakiplerimizle maç sayıları eşitleniyor. Bizim yaşadığımız kayıplar takipçilerimizin iştahını daha da kabarttı. Artık hata yapma ya da puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Demir Grup Sivasspor ile yapacağımız karşılaşmada daha aktif ve dinamik bir takım izlettireceğiz. Bu konuda oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. Takımda eksik oyuncularımız olabilir. Ancak her zaman olduğu gibi yine sahada mücadele edecek 11’imiz mevcut. Umutlarımız acılarımızdan daha büyük olduğu sürece yenilmeyeceğiz. Sezon bitimine kadar şampiyonluk umutlarımızı kaybetmeyeceğiz ve şampiyonluk için savaşacağız”

ÇEBi iDMANI iZLEDi TAKIMA MORAL VERDİ

Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi dün takıma moral vermek için tesislerdeydi. İdmanı izleyen Çebi sezonu kapatan ve tadavisi süren Hasic ile takımın en önemli hücum silahları olan Larin ve Ghezzal ile sohbet etti.

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