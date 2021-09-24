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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sakatlık ve mağlubiyet yorumu! 'Kimsenin şüphesi olmasın'

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
Beşiktaşta Sergen Yalçından sakatlık ve mağlubiyet yorumu Kimsenin şüphesi olmasın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Altay'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Altay'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Altay ve Mustafa hocayı tebrik ederim. Oyunun tamamında çok kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Golden sonra farkı arttırabilecek pozisyonları yakaladık ama basit hatalarda futbol cezayı kesiyor. Neredeyse pozisyon vermediğimiz yarıda 2 gol yedik.

PJANIC DE OLMAZ

Zor bir süreçten geçiyoruz, çözüm yaratmamız gerekiyor. Bu sakatlıkların birçoğu salı ve cumartesi de devam edecek gibi gözüküyor. Pjanic de salı ve cumartesi olmaz, zannetmiyorum. Olduğu kadar.

FUTBOLU ÇOK BİLEN ARKADAŞLAR VAR

Sezonun başında oyuncuları bu kadar arka arkaya oynattığın zaman kolay değil. Rotasyon yapıyoruz, vay rotasyon mu yapılır... Futbolu çok bilen arkadaşlar var dışarıda.

KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

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Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunu atlatacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Atlatırız.

GÖRDÜN MÜ NİYE ÇIKARDIĞIMI?

Bizde hiçbir konuya hakim olmadan çok yorum yapılıyor. Biliyormuş gibi konuşuluyor. Oyuncularımızın hepsi profesyonel. Bizde fazla sakatlık oldu, sezon başı, kısmet böyleymiş. Geçen Pjanic'i 65'te oyundan çıkardım, niye çıkardın dediler. Gördün mü niye çıkardığımı?

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig