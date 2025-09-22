×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı! Teknik ekip devreye girdi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 09:57

Son olarak Süper Lig'de Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, mağlubiyetin ardından gözünü Kayserispor maçına dikti. Özellikle Rafa Silva'nın form düşüklüğü nedeniyle tecrübeli teknik adam, oyuncusuna geçtiğimiz sezonu hatırlatmak istiyor. İşte Beşiktaş'ta yaşananlar...

Beşiktaş, Süper Lig’de kritik bir virajın eşiğinde. İİlk 4 haftada istikrarsız sonuçlar alan siyah-beyazlılar, Kayserispor deplasmanında adeta kader niteliği taşıyan bir karşılaşmaya çıkacak.

Eyüpspor ve Başakşehir’i son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup etmeyi başaran Kartal, Alanyaspor yenilgisinin ardından Göztepe karşısında da sahadan puansız ayrıldı.

SONUÇ ÇOK ÖNEMLİ

Deplasmanda oynadığı iki maçı da kaybeden Beşiktaş, 6 puanda takılı kaldı. Zirvedeki Galatasaray’ın 15 puanla uzaklaştığı yarışta, Kayseri’den alınacak sonuç Siyah-Beyazlılar’ın gelecek haftalarındaki havasını belirleyecek.

KADRODA SIKINTI BÜYÜK!

24 Eylül Çarşamba günü oynanacak erteleme maçında Kartal’ı büyük bir kadro sıkıntısı bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu statüsü gereği, 10 Ağustos’tan sonra lisansı çıkarılan oyuncular Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Bu nedenle yeni transferlerden Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder ve Jota Silva kritik mücadelede sahada olamayacak. Sakatlıkları süren Salih Uçan ile genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu da kadroda yer almayacak.

ORKUN DÖNÜYOR

Tek teselli, cezası sona eren Orkun Kökçü’nün dönüşü olacak. Orta sahadaki bu takviye, teknik direktör Sergen Yalçın’ın elini kısmen de olsa rahatlatacak. Ancak deneyimli çalıştırıcı, kadrodaki büyük eksikler nedeniyle Kayseri’ye çok sayıda altyapı oyuncusunu götürmeye hazırlanıyor.

MORALLER BU MAÇA BAĞLI

Bir maçı eksik olan Beşiktaş, Kayserispor karşısında puan kaybı yaşarsa, henüz eylül ayında zirveyle arasındaki fark çift hanelere çıkabilir. Bu da siyah-beyazlılarda şimdiden büyük bir hayal kırıklığına yol açabilir. Yalçın ve ekibi, tüm zorluklara rağmen sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral bulmayı hem de taraftarına umut aşılamayı hedefliyor.

RAFA SILVA'YA ÖZEL PROGRAM

Beşiktaş’ta Rafa Silva endişesi giderek artıyor. Geçen sezonki etkili performansından uzak bir görüntü sergileyen Portekizli yıldız, henüz istenen katkıyı sağlayamadı. İİlk haftalarda beklentilerin altında kalan tecrübeli oyuncu, çoğu maçta ikinci yarılarda kenara alındı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ise ideal kadrosunu kurma sürecinde Silva’nın formsuzluğu nedeniyle planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor. Taraftarın büyük umut bağladığı yıldız futbolcunun kısa sürede toparlanarak geçen yılki performansına dönmesi bekleniyor. Teknik ekibin, Rafa’ya özel antrenman programı uygulattığı öğrenildi.

