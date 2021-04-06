Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem! Fenerbahçe maçına dikkat çekti...

Kasımpaşa karşısındaki kötü oyuna anlam veremediğini belirten Beşiktaş Teknik Direktörü, oyuncularına, “İki haftadır ceza sahasından atılan şutlarla gol yiyoruz. Bu şutları attırmamalıydık. Biz neden şut atmıyoruz ya da denemiyoruz!” dedi. Sergen Yalçın, Ljajic ve Oğuzhan’ın etkisiz oyunlarına şaşırdığını da ifade etti.

En yakın takipçisi Galatasaray’ın Hatay deplasmanında 3-0 mağlup olmasının ardından çıktığı Kasımpaşa maçında 1-0 yenilerek puan farkını artırma fırsatını kaçıran lider Beşiktaş’ta maç sonrası büyük bir üzüntü hakimdi.

Soyunma odasında deyim yerindeyse kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Sessizliği bozan isim, teknik direktör Sergen Yalçın oldu.

Oyuncularına sitemkar bir konuşma yapan Yalçın, kaçan gollere ve son 2 haftada Fenerbahçe ve Kasımpaşa’dan yedikleri golle dikkat çekerek, “Yakaladığınız pozisyonu golü çevireceksiniz. Futbolun kuralı bu. İki haftadır ceza sahası dışından atılan şutlarla gol yiyoruz. Bu şutları attırmamalıydık. Biz neden şut atmıyoruz ya da denemiyoruz?” dedi. Yalçın, dün futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile bir araya gelip, mağlubiyetin nedenlerine ilişkin görüşlerini sıraladı...

Necip’ten başka alternatif yoktu

Kasımpaşa karşısındaki kötü oyuna bir anlam veremediğini dile getiren Yalçın, Abobukar ve Ghezzal’in eksikliğini fazlasıyla hissettiklerini belirtirken, bazı oyuncuların beklentilerinin çok altında kaldığını ifade etti. Özellikle Ljajic’in performansının kendisini çok şaşırttığını anlatan Yalçın, “Ljajic neden böyle oynuyor anlamış değilim. Normalde takıma büyük katkı yapabilen bir futbolcu ama bu sefer beklediğimden çok farklı oynadı. Umarım kendisi de bu maçtaki hatalarından ders almıştır” dedi. Oğuzhan’ın da maç içinde yeterince aktif olmadığını söyleyen Yalçın, en çok eleştirildiği konu olan Necip tercihi için de, “Sağ bekte ondan başka alternatifim yoktu” dedi.

Bizi engelleyemeyecekler

Sergen Yalçın, Kasımpaşa yenilgisine rağmen oyuncularına büyük güven duyduğunu belirterek, “Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız ve başaracağız” diye konuştu.

Hakem Halil Umut Meler’in üst üste ikinci kez kendi maçlarına atanması sonrası yaşanan polemiklere gönderme yapan Yalçın, “Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi engelleyemeyecekler” ifadesini kullandı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle sıradışı olayların yaşandığı ve ligde herkesin herkesi yenebildiği bir sezon yaşadıklarını vurgulayan Beşiktaş Teknik Direktörü, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin de puan kayıplarına uğrayacağını söyledi.

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