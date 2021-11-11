Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, oyuncularına seslendi: 'Yeniden göstereceğiz'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
EYT’lilere formül arayışıEYT’lilere formül arayışı#EYT
8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu?#Travis Scott
Derbi öncesi Vitor Pereira kararı Herkes bugün 16.00ı beklerken...Derbi öncesi Vitor Pereira kararı! Herkes bugün 16.00'ı beklerken...#Fenerbahçe
Yunan Başbakanının yalanını yüzüne vurdularYunan Başbakanı'nın yalanını yüzüne vurdular!#Yunanistan Başbakanı Miçotakis
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktıErdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktı?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kripto paralara ne oldu İşte düşüşün nedeniKripto paralara ne oldu? İşte düşüşün nedeni#Kripto Para
Dünya derin bir nefes aldı... Ve ilk adım atıldıDünya derin bir nefes aldı... Ve ilk adım atıldı!#ABD
Altın tutulamıyor Rekor üstüne rekor geliyorAltın tutulamıyor! Rekor üstüne rekor geliyor#Altın
Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon olduAtatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu#Atatürk
Dünyada örneği yok: Dönemindeki liderler unutuldu, Atatürk unutulmadıDünyada örneği yok: Dönemindeki liderler unutuldu, Atatürk unutulmadı#Mustafa Kemal Atatürk
200 milyonluk pişti200 milyonluk pişti#Feryal Gülman
Akar’dan Yunanistan’a tatbikatları durdurma önerisiAkar’dan Yunanistan’a tatbikatları durdurma önerisi#Hulusi Akar
Elon Musk harekete geçti Satış furyası resmen başladıElon Musk harekete geçti! Satış furyası resmen başladı#Elon Musk
Aşk iddialarına yanıt verdi Birlikte eğlenmişlerdi... Arkadaş ortamında...Aşk iddialarına yanıt verdi! Birlikte eğlenmişlerdi... "Arkadaş ortamında..."#Jose Sosa
Gözlerinin içi gülüyor'Gözlerinin içi gülüyor'#Gökçe Bahadır
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, oyuncularına seslendi: 'Yeniden göstereceğiz'

#Beşiktaş#Sergen Yaçın#Süper Lig
Beşiktaşta Sergen Yalçın, oyuncularına seslendi: Yeniden göstereceğiz
İsmail ER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli ara dönüşü siyah-beyazlılar için lig yarışının yeniden başlayacağını söyledi.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın milli aradan daha güçlü bir dönüş yapmak için takımı hem fiziksel hem de mental açıdan hazırlamak amacıyla yoğun bir çaba harcıyor.

Alanya maçı hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılarda oyuncularla sık sık toplantılar yapan Yalçın oyunculara bundan sonraki karşılaşmalar ve hedefler için önemli açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana sakatlıklar ve tüm aksaklıklara rağmen başarıyla mücadele ettiklerine vurgulayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beşiktaş her sezon zirveyi hedeflemiştir. Yaşadığımız sıkıntılar ve sorunları hep birlikte aşacağız. Bu nedenle yılmadan bıkmadan koşup savaşıp hedefimize ulaşacağız. Kayıplar mutlaka olacak, bu sadece bizim için değil, tüm takımlar için geçerli. Taraftarımıza zafer borcumuz var. Onu da hep birlikte gerçekleştirmek için daha çok çalışacağız. Kimse moralini bozmasın. Yeni bir sayfa açarak ligde yeni bir çıkış yapacağız. Hodri meydan diyoruz ve futbolun sahada oynandığını göstereceğiz.”

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Barcelonada Xavi sonrası gündem Pjanic Arka arkaya iddialar ve açıklamalar...Son Dakika: Barcelona'da Xavi sonrası gündem Pjanic! Arka arkaya iddialar ve açıklamalar...Haberin Tüm Görselleri

Bu sezon ilk kez 2 maç üst üste kaybeden Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, G.Saray ile F.Bahçe’yi yenip Trabzon ile berabere kalan Alanya karşısında çıkış arıyor.

Haberin Devamı

SHKUPI İLE PROVA

Beşiktaş milli arada bugün Kuzey Makedonya 1. Lig takımlarından FK Shkupi ile bir hazırlık karşılaşması yapacak. Vodafone Park’ta Saat 14.00’te başlayacak mücadelede teknik direktör Sergen Yalçın sakatlıktan çıkan ve takımda fazla şans bulamayan oyuncuları görme fırsatı bulacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yaçın#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Travis Scottın ilk vukuatı değilmiş 8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu | 9 SORU 9 YANIT

Travis Scott'ın ilk vukuatı değilmiş! 8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu? | 9 SORU 9 YANIT

#Travis Scott
Ve seçenekler netleşti... EYT’lilere formül arayışı

Ve seçenekler netleşti... EYT’lilere formül arayışı

#EYT
Doping muamması Köfte yiyip maça çıkınca...

Doping muamması! Köfte yiyip maça çıkınca...

#Çağla Büyükakçay