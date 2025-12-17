×
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’dan oyuncularına sert çıkış! 'Defalarca uyardım'

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor beraberliği sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, son 2 derbide 2 farklı skoru yakalamalarına rağmen 10 kişi kalmanın bedelini ağır ödedi. Söz konusu periyotta 2-0 öne geçtiği Fenerbahçe maçında Orkun atıldıktan sonra 3-2 sahadan mağlup ayrılan Kartal, Trabzon deplasmanında ise 3-1’i yakaladı fakat Toure’nin kırmızı kartı sonrası işler terse döndü.

"DEFALARCA UYARDIM"

İkinci yarıda Trabzonspor 3-3’ü yakalarken, Beşiktaş yine sahadan boynu bükük ayrıldı. Karşılaşma sonrası hakemleri şert şekilde eleştiren Sergen hoca, oyuncularına da adeta patladı. Yalçın’ın takımla yaptığı toplantıda “Hakemlerin bize karşı tutumunu biliyorsunuz. Birlikte yaşıyoruz. Defalarca uyardım. Anlattım. Dikkat edin dedim. Buna rağmen gidip rakip sahada rakibe gereksiz basmanın mantığı yok. Bunu yaparak hakemlerin eline koz veriyoruz. Üç büyük maçta da rakiplere puanları ikram ettik” dediği öğrenildi.

Kartal’ın hocası şöyle devam etti: “Artık yeter! Bireysel hata istemiyorum. Saçma sapan kart istemiyorum. Auta gidecek topu rakibe asist yapıyoruz! Yüzde yüz konsantrasyon ve 90 dakika boyunca disiplinli oyun istiyorum”. Sergen Yalçın, ligde ilk yarının son maçında Rizespor ile iç sahada oynayacakları maçta takımdan ciddi bir reaksiyon bekliyor.

