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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan oyuncularına: "Kolay gol yememeliyiz sıkıntıyı biz çözeceğiz"

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
Beşiktaşta Sergen Yalçından oyuncularına: Kolay gol yememeliyiz sıkıntıyı biz çözeceğiz
İsmail ER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İstanbul’da kalan futbolcularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Puan kaybedilen maçların analizinin yapıldığı toplantıda siyah beyazlıların teknik patronu Yalçın, basit hataların dikkatin çekerken “Kolay gol yiyoruz. Pozisyona giriyor ama gol atamıyoruz. Bir sıkıntı varsa hep beraber çözeceğiz” dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli maç arasında İstanbul’da kalan futbolcularda dünkü idman öncesi yaklaşık 1 saat süren bir toplantı yaparak kaybedilen puanlar ve maçların analizini masaya yatırdı. Siyah beyazlı takımın güçlü ve teknik kadrosu bulunduğuna hatırlatan Sergen Yalçın “Sezon başından bu yana çok iyi çıkış yaptık. Fakat son haftalarda Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de kaybettiğimiz maçlar ve puanların nedenleri açık ve net ortada. Kolay gol yiyiyoruz. Pozisyona giriyor ama gol atamıyoruz. Bir sıkıntı varsa hep beraber çözeceğiz” dedi.

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BU KADAR RiSKLi OYNANMAMALI

Sakatlıklar nedeniyle bazı oyuncuların bireysel anlamda karşılaşma ve antrenman eksikliği yaşadığını da ifade eden 49 yaşındaki siyah beyazlı çalıştırıcı “Biliyorum, sakatlıklardan dolayı bazı oyuncuları mevkilerinde oynatmıyoruz. Ancak oynayan bazı oyuncular da yüreklerini ortaya koymalı. Hata mutlaka yapılacak ama Beşiktaş forması altında bu kadar riskli ve hatalı oynanmamalı. Bunun önlemini alacağız. Sizlerin üzüldüğü kadar ben 10 katı üzüntü yaşıyorum. Beşiktaş kadrosu çok yetenekli ve güçlü oyunculardan kurulu. Herkes toparlansın” yorumunu yaptı.

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig

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