Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan övgüler! 'Tüm oyuncularım kahraman'

Spor Arena / İsmail ER - Zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2’lik galibiyetle dönerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Beşiktaş’ta maç sonrası soyunma odası adeta bayram yeri gibiydi. Dakikalarca zafer şarkıları söyleyen siyah beyazlıların coşkusu İstanbul’a dönüş uçağında da sürdü. Futbolcular neşe içinde sohbet ederken, başka bir köşede de teknik direktör Sergen Yalçın, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile yöneticilerden Emre Kocadağ ve Fatih Avşar ile maçın değerlendirmesini yaptı. Liderliğin sırrını anlatan Yalçın, as-yedek ayrımı yapmadan tüm futbolcularına övgüler yağdırdı. Şampiyonluk yolunda tüm oyuncuların üzerlerine düşen görevleri fazlasıyla yaptığını belirten Yalçın, şunları söyledi:

Tarihin en zorlu sezonunu yaşıyoruz

“Beşiktaş tarihinin belki de zorlu sezonunu yaşıyoruz. Oyuncular neredeyse bütün sezon 3 günde bir maça çıktı. Bu süreçte birçok oyuncumuzdan sakatlık, ceza ya da Covid-19 nedeniyle faydalanamamış olmamıza rağmen ligde lideriz, kupada da finale çıktık. Şu an Türkiye’de iki kupayı da kazanma şansı olan tek takımız. Bütün bunlar büyük fedakârlıkların eseri. Tüm oyuncular gerçekten çok çalışıyorlar, yoruluyorlar ve acı çekiyorlar. Zaman zaman altyapıdan alıp antrenmana çıkardığımız gençlerin bile bize çok faydası oldu. Genç kardeşlerimizin hepsi A takımla uyum içinde çalıştılar. Hepsi, benim gözümde birer kahraman.

Futbolcuların ne hissettiğini bilirim

Futbolcılarla sık sık bire bir konuşarak motivasyonlarını en üst düzeyde tutmaya çalıştığını ifade eden Yalçın, “Futbolcularımın tüm sıkıntılarını, o an neler hissettiğini bilirim çünkü ben de o yollardan geçtim. Sahaya çıkacak oyuncunun kafasının rahat olması gerekir. Bu konuda bize en büyük yardımı yapan siz oldunuz. Futbolcuların paralarını zamanında ödeyerek sahaya sorunsuz çıkmalarını sağladınız ve takımdaki birlik beraberlik ortamının sağlamlaşmasına katkı yaptınız. Şimdi tek düşüncemiz Hatayspor maçı. Onu da kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.