Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Mehmet Ekşi'ye güvenoyu

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Futbol Akademisi’nde gençlik gelişim teknik sorumlusu Mehmet Ekşi dönemi başladı. Vodafone Park’ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Emre Kocadağ, Fırat Fidan, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Mehmet Ekşi’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda, altyapıdaki yeni dönem tanıtıldı.

Sergen Yalçın kendisinin göreve gelmesinin ardından 19 yaşında iki oyuncunun uzun süre şans bulduğuna dikkati çekerek “Fitili ateşledim, Mehmet hoca da devamını getirir. Şu an takımda 11’e yakın 20-21 yaş civarında oyuncumuz var. ‘Genç oyunculara önem’ vermiyor eleştireleri aldım, bu üzücü. 19 yaşında iki oyuncuyu oynatan antrenör var mı, bakılsın. Bu kadar sıkıntılı dönemde 19 yaşındaki oyunculara güvenmek kolay" dedi.

'EKOL YARATACAĞIZ'

Ekşi ise “Yüzyılın altyapısını kuracağız. Kendi ekolümüzü yaratarak yolumuza devam edeceğiz. Bütün dünyada bin kişilik izleyici ekibi oluşturacağız” diye konuştu.