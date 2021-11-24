Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu: 'Maçı koparabilirdik'

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Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

İyi maç oldu, takım iyi mücadele etti. Sıkıntılı süreçle oyuncuların özverileri iyiydi. Oyunu ilk yarıda koparabilirdik. Üst düzey bir takımla oynadık, yakaladıkları zaman kaçırmıyorlar. Biz pozisyonları atamadık. İkiyi bulsak, maçı koparabilirdik.

İNŞALLAH GERİ ÇEVİRMEYECEĞİZ

Bu seviyede böyle oluyor. Bizim için iyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni olmadı. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorduk. Hayatta bazen istediğiniz olmuyor. Taraftarlarımıza desteklerinden teşekkür ederiz. İnşallah bu desteği geri çevirmeyeceğiz

BU DEFTERİ KAPATIYORUZ

2-0 yapsak, maç dönmezdi. Bulduğunu atacaksın. Cyle Larin'in 44'teki pozisyonu %100'ün üzerindeydi. Bu defteri bu sezon kapatıyoruz. Lige dönüp, orada kazanmanın yollarını arayacağız

ALEX TEIXEIRA YORUMU

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Alex Teixeira'nın performansından memnun olma ihtimalimiz yok. Daha farklı beklentilerimiz var katkı yapamadı. Uzun yıllar Çin'de oynadı, kolay değil. Toparlanıp oyunun içine girmesi gerekiyor. Ligin ikinci yarısında performansını yakalayıp bize yardımcı olabilir.

DAHA ORTA BİR TABLO KOYABİLİRDİK

Futbolda bu tür şeyler başınıza gelebiliyor, işler kötü gidebiliyor, tekrar dönüş yakalamak lazım. Özellikle ligden bahsediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük hedefler koymuyoruz ama bu kadar kötü hedefler de koymuyoruz, daha ortalarda bir tablo koyabilirdik.

NORMALE DÖNMEMİZ GEREK

Beklentiye cevap veremiyoruz takım olarak. Normale dönmemiz gerek, tekrar kazanmaya alışmamız ve Beşiktaş gibi oynamamız gerekiyor. Umarım artık cumartesiden itibaren işler istediğimiz duruma döner

KEŞKE BENİM SÖZ VERMEMLE OLSA HER ŞEY

Keşke benim söz vermemle olsa her şey. Ben söz veririm de benim söz vermemle olmuyor. Bugün, bireysel performanslardan birkaç oyuncu haricinde memnunuz. Umarım oyuncularımız, hafta sonu da aynı mantalitede olurlar

VAR DEVREYE GİRMESİ LAZIM

Son Galatasaray maçında aleyhimize verilen penaltıyla, Alanya'da VAR'ın devreye girmemesiyle maçın başındaki pozisyon %100 penaltı. Kesinlikle VAR'ın devreye girmesi lazım. Aynısını Galatasaray maçında verdi, bu daha net. Nedense bizim maçlarda VAR devreye girmiyor. Ondan önceki maçta da iki tane %100 penaltımız var, televizyon görüntüleri göstermiyor, pozisyon bittikten sonra gösteriyor. Biz TFF'den görüntüleri istiyoruz, yayıncı kuruluştan, biz görüntüleri sildik diyorlar

VAR'DAN LEHİMİZE ÇIKAN BİR KARAR YOK

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Attığımız goller verilmiyor, yediğimiz goller veriliyor, faulden yediğimiz goller veriliyor, penaltılar verilmiyor, aleyhimize penaltılar veriliyor... VAR'dan lehimize çıkan bir karar yok. Koca Beşiktaş bu kadar maç oynuyor, VAR'dan bir tane lehine karar çıkmıyor mu, bu kadar ceza sahasında oynuyor? Denk giden maçlarda, kırılma anlarında, aleyhimize hiçbir şekilde penaltı çıkmıyor.