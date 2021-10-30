Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan mağlubiyet sonrası açıklama: 'Böyle olmamalı'

Süper Lig'de Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;
Amatörce bir gol yedik. Bu seviyede olmaması gereken şeyler. Oyun hatalar oyunu. Kötü golle 1-0 mağlup olduk. İyi oynamadık. Çok da bir şey yapmadık. Deplasmanda kötü oynamaya, puan kaybetmeye devam ediyoruz. Oyunla ilgili söylenecek pek bir şey yok
İSTEK, ARZU OLMALI
Performansların böyle olmaması gerekiyor. Oyuncuların kendileriyle alakalı bir konu. İstek, arzu yukarıda olmalı. Maçtan önce de oyuncularla konuştuk.
ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE KOYACAĞIZ
Böyle acemice golleri çıkarmak zor. Düzelteceğiz. Şapkamızı önümüze koyacağız. Bakalım ne oluyor bitiyor.
DAHA KONSANTRE OLMALILAR
Batshuayi'nin durumunu bilmiyorum. Yarın belli olur. 2 orta saha var. N'Koudou yok. Beşiktaş'ta eksikler olabilir ama buradaki oyuncuların daha istekli, daha konsantre olması gerekir. Bakacağız artık telafisine
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