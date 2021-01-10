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GeriFutbol Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması! 'Bekliyoruz'
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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2021 - 21:35 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu transfer açıklaması! 'Bekliyoruz'

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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  • Hatayspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Hatayspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Hatayspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Hatayspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

1 puan, 1 puandır. Kaybetmekten iyidir. Bu 1 puanı aradığınız zamanlar da olabilir. Bu tür maçlar oluyor. 1 puana sevinmiyoruz, üzülmüyoruz da. Ligin totalinde böyle maçlar olacak, normal.

TRANSFERDE NET BİR ŞEY YOK

Transferde net olan hiçbir şey yok, herhangi bir plan yapamıyoruz şu anda. Çok yabancı oyuncumuz var, şu anda bekliyoruz

DERBİDE FARK ETMEZ

Welinton yerine oyuncumuz var, derbide olmaması fark etmez. O bölgede çok oyuncumuz var, başkası oynar. Hafta sonu başka oyuncuyu kullanacağız, Welinton'u da kupa maçında kullanacağız.

DÖRDÜ DE SAHTEYDİ

Hatayspor'un 9 numaralı oyuncusu tam 4 defa kendini yere attı penaltı alma amacıyla. Saydım. Bunların hiçbirine penaltı vermedi çünkü dördü de sahteydi. Hiçbirinde ikinci sarı kartı da göstermedi.

TALISCA AÇIKLAMASI

Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz?

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