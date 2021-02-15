Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu hakem tepkisi: 'Kaderimizle oynamasınlar!'

Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde;

Burası Cenk için daha iyi olacak. İnşallah bize ciddi bir katkı yapar, sezon sonu da milli takıma katkı yapar. Cenk gol atabilir yani, pozisyona giriyoruz ama umulmadık, net goller kaçırıyoruz. Biraz rahat davranıyor oyuncular gol pozisyonunda. Daha önceden gol bulabilseydik erkenden bitirebilirdik maçı. İyi oynadığımızı düşünüyorum, rakiplerin kazandığı haftada kazanmak önemliydi.

''VAR'DAKİ ARKADAŞLAR ÇAY, KAHVE İÇSİN, BİZ ELENELİM Mİ?''

Hakemlerle ilgili çok konuştuğumu söylüyorlar, evet konuşuyorum. Son oynanan lig ve kupa maçlarında verilmeyen penaltılarımıza bakın, neden konuştuğumu görürsünüz. Konuşmayalım mı yani? VAR'daki arkadaki arkadaşlar çay, kahve içsin, biz ligde kupada elenelim mi? Böyle olmayacak! Bundan sonra böyle olmayacak.

''BÖYLE OYNANIRSA İŞİMİZ KOLAY OLMAYACAK''

Maçlar böyle oynanırsa işimiz kolay olmayacak. Bırakın maç sahada oynansın. Zaten bir takım şampiyon olacak, bıraksınlar saha içinde olsun. Bundan sonrası bizim için daha zor olacak gibi gözüküyor. Öyle yani. Özellikle VAR'daki arkadaşlar için söylüyorum. Verecekleri kararlar ile takımların, hatta hocaların kaderleri ile oynayabilirler. Ben bunu 15 hafta önce söyledim. Biz buraya başarılı olmaya geldik, bizim kaderimizle oynamasınlar.

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