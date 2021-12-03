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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu değerlendirme: 'Daha becerikli ve akıllı olmalıyız'

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

İlk yarıda oyun üstünlüğü tamamen bizdeydi. 1-0’lık bir galibiyet, 3-4 tane de %100’lük golü atamadık, bir tanesi de VAR’dan döndü. Bu tür maçlarda fişi çekmek lazım, pozisyon yakalamışken atacaksın bu tür maçlarda.”

TAKIM GERİ ÇEKİLDİ

1-0 her zaman tehlikeli bir skor bu tür oyunlarda. 60’tan sonra takım bayağı bir geri çekildi, aslında biz bunu söylemedik oyunculara, tamamen koruma hissiyle geri çekilme oldu, önceki maçların da getirdiği psikolojik baskı oldu. Bunun da sonucunda golü yedik.

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DAHA BECERİKLİ VE AKILLI OLMALIYIZ

2. yarıda 2-3 net pozisyona daha girdik ama bazen topun da içeri girmesi gerekiyor. Daha becerikli, daha akıllı olmamız gerekiyor.

İSTEK VE ARZU İYİYDİ

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Can çok güzel bir gol attı. İyi de oynadı, sahanın en iyi oyuncusuydu belki de bizim adımıza. Kazanmamız gereken bir maçı beraberlikle noktaladık. Üzgünüz. Oyuncuların ilk yarıdaki istek ve arzusu gayet iyiydi.

GOL ATMASINI ENGELLEDİ

Bugün Michy 2-3 gol atabilirdi bitirici bölgelerde olsaydı, o bölgelerin dışında kaldı. Bu da gol atmasını engelledi. Atabilirdi ama olmadı mı söylenecek bir şey yok. VAR’dan dönen golde de çok güzel bir vuruş yaptı

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig

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