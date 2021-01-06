Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! 'Mandzukic ile ilgileniyoruz'

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Süper Lig'de Rizespor'u 6-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Fantastik bir skordu. Beklemiyorduk. Futbolun doğrularını bugün çok fazla yaptık. Dikine çok çabuk hücuma çıkan bir oyuncu grubu vardı. Bugünkü oyundan fazlasıyla memnunuz.

İYİ OYNAYARAK KAZANMAK MUTLU EDİYOR

İyi oynayarak kazanmak bizi daha çok mutlu ediyor. Ama her zaman iyi oyun çıkmaz. Oyunu bölümlere ayırmak lâzım. Oyuncularımız sahada çok sağlam duruyor. Benim için en önemlisi bu.

KAFAYA TAKMAMAK LAZIM

Gol yemeyi çok kafaya takmamak lazım futbolda. Gol yemeyen takım mı var futbolda dünyada? İyi savunma yaparsın bir dönem yemezsin ama elbet gol yenir. Sonuçta maç yapıyoruz, bazen iyi bazen kötü günümüz oluyor.

MANDZUKIC İLE İLGİLENİYORUZ

Mario Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar bize uyarsa olabilir.