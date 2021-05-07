Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi emirleri!

Spor Arena / İsmail ER - G.Saray maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularını bir yandan fizik olarak hazır tutmaya çalışırken bir yandan da taktikleri veriyor.

Rakiplerinin özelliklerini tek tek öğrencilerine aktaran başarılı teknik adam “Süper Lig’in en iyi pres yapan, ileride en iyi basan takımlarından biriyle oynayacağız. Orta alandaki kurgularına dikkat edin, haftalardır aynı futbolu sergiliyorlar, bunun da meyvelerini alıyorlar” derken futbolcularına bu zorlu maçta yapmaları gerekeni aktardı.

'Hücumdan çıkarken garanti oynayın'

Sergen Yalçın takımına dört uyarıda bulundu:

G.Saray önde pres yaparak, rakipten kaptıkları topla defansın arkasına sızıyor. Savunmadan çıkarken gereksiz riskler almayın, garanti oynayın.

Kontratak futbolunu çok iyi oynuyorlar, ileri çıkarken bunu aklınızdan çıkarmayın.

Babel uzaktan şutlarıyla etkili, sonrasında dönen toplarda da etkili oluyorlar. Babel’e şut izni vermeyin.

Gedson Fernandes, Taylan Antalyalı ve Emre Akbaba’nın hücum organizasyonları ile rakip sahada kalabalıklaşıyorlar. Bu üçlüye dikkat edin, top yapmalarına izin vermeyin

Aboubakar, Galatasaray karşısında oynamayacak

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Kevin N’Koudou antrenmanda yer almazken Sergen Yalçın, Kamerunlu futbolcunun derbide oynayamayacağını söyledi.

N’Koudou’nun da forma giyle şansının düşük olduğu öğrenildi. Sergen Yalçın yaptığı açıklamada “Sezon başından bu yana Beşiktaş olarak izleyenlere ve oynayanların keyif alacağı maçlar izlettirmek istedik. Galatasaray karşısında da önceliğimiz iyi futbol, gol zaten gelir. Skor önemli değil yeter ki galip gelelim. Güçlü bir rakip karşısında futbolun doğrularını yerine getirerek kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.