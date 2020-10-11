Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan futbolculara uyarı! '10. haftayı göremeyiz...'

Avrupa’nın ardından Süper Lig’de de başarısız sonuçlar alan Siyah-Beyazlılar’da devreye teknik direktör Sergen Yalçın girdi. Tecrübeli hoca dünkü idman öncesinde futbolcularını, “Böyle devam edersek ligin 10.haftasını göremeyiz! Ben buna müsaade etmem” sözleriyle uyardı.

Yeni sezona Şampiyonlar Ligi ön eleme turuyla başlayan Siyah-Beyazlılar, PAOK karşısında havlu atmıştı. Ardından UEFA Avrupa Ligi elemelerine geçiş yapan Kara Kartal, burada da Rio Ave’ye penaltılarla elenip Avrupa defterini kapatmıştı. 3-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle başladıkları ligde Antalyaspor’la 1-1 berabere kalan ve ardından Konyaspor’a 4-1, Gençlerbirliği’ne de 1-0 kaybeden Kara Kartal’da moraller bozulmuştu.

3 HAFTALIK ARA

Milli ara ve BAY haftası sebebiyle yaklaşık 3 haftalık süreçte takımını toparlayıp 26 Ekim’deki Denizlispor mücadelesiyle kazanmaya başlamayı planlayan teknik direktör Sergen Yalçın’dan bu konuda oyuncularına uyarı geldi.

''BÖYLE DEVAM EDERSEK 10. HAFTAYI GÖREMEYİZ''

Dünkü idman öncesinde oyuncularını etrafına toplayan Sergen Yalçın’ın, “Böyle devam edersek ligin 10. haftasını göremeyiz! Ben buna müsaade etmem. Takım olarak bir an önce toparlanmamız gerekiyor” dediği bildirildi. Yeni transferler Vincent Aboubakar, Gökhan Töre ve Josef de Souza’nın bu süreçte takıma alışmasını, son takviye Rachid Ghezzal’in de uyum sorununu atlatmasını bekleyen Sergen Yalçın, zamanı en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. (Fanatik)

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