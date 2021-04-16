Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan fikstür tepkisi

Takımda eksiklerin olduğunu belirten Yalçın, "Eksikler her takımda var. Çok yoğun bir program var. Sahaya 11 tane çıkacak futbolcu var, sorun yok demektir. Herkes için şartlar eşit. Hikmet Hoca geldikten sonra Ankaragücü çok iyi bir ivme yakaladı. Biz ise kazanmak istiyoruz; savaşarak, güçlü oyunla bunu yapmak istiyoruz ve sezon sonunda hedefimize ulaşmayı planlıyoruz." dedi.

"YAPILAN FİKSTÜR KOMİK BİR FİKSTÜR"

Fikstürden dert yanan Sergen Yalçın, "Yapılan fikstür komik bir fikstür. 5 maçlık bir periyot. 5 maçı da iki rakibimizden önde oynuyoruz. Bay takım var, bir hafta dinlenen takımın bizden önce oynaması lazım. Ben öyle görüyorum en azından. Bay kaldığımızda biz de cuma oynuyorduk." diye konuştu.

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