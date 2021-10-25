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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan derbi öncesi tepki! 'Kaos oluşturmak istiyorlar'

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Derbi
Beşiktaşta Sergen Yalçından derbi öncesi tepki Kaos oluşturmak istiyorlar

Galatasaray'ı derbi mücadelesinde Vodafone Park'ta konuk edecek olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'la oynayacakları derbi maçı öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Kadro için mesaj veren Sergen Yalçın, "Türk oyuncu konusunda bazı tercihler yapıyoruz. Ligde sol bek ve kaleci Türk oynatıp diğer 3'üncüyü kullanıyoruz. Necip'i kullanacağız. Ofansif bir kadro kurduk önde." dedi.

İyi bir maç beklediklerini söyleyen teknik adam, "İyi oyun, iyi mücadele. Kazanmak istiyoruz. Beklentiye karşılık vermek istiyoruz. Hakem arkadaşların oyuna karışmadığı ve sadece oyun konuşabildiğimiz bir gece istiyoruz. Kazanmak ve normalleşme sürecine geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KAOS ORTAMI YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ligin uzun olduğunu kaydeden antrenör, "O durumda değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybediyoruz. Oradan bir şeyler çıkarmak istiyoruz. Orası başka bir kulvar. Olmayabilirdi. Olabilirdi de... Mücadelemiz ve iyi niyetimiz taraftarımız tarafından da görülmeli. Çaba sarf ediyor oyuncular ama cezalar orada çabuk kesiliyor. Ligde sıkıntımız yok. Geçen sezon daha kötü durumdaydık. Kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar ama öyle bir ortam yok. Daha ligde ilk çeyrekteyiz. Çok acele etmemek lazım. Uzun maraton oynuyoruz. Uzun maratonda ligin son bölümüne yarışmacı olarak kalmak önemli." diye konuştu.

Derbinin önemine değinen Sergen Yalçın, "Umarım hedefte, o pozisyonda kalırız. Bizim için, takım için, camiamız için önemli. Oyuncularımız açısından normalleşme süreci başlamalı. Beklemediğimiz bir durum oluştu. Yavaş yavaş oyuncular geri dönecektir. İnşallah bundan sonrası bizim için daha iyi olur." diyerek sözlerini noktaladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Derbi

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