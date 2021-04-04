Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Covid ve sakatlık açıklaması

Kasımpaşa maçı öncesi açıklama yapan Sergen Yalçın, milli arada bazı futbolcuların Covid'e yakalandığını, bazılarının ise sakatlık yaşadığını belirtirken, "Bu milli maç süreci bizim için iyi olur diye düşünüyorduk. 2-3 tane idman eksiği olan oyuncumuz var, tam takım oluruz dedik ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Covid, sakatlık oldu. Çok ciddi sıkıntı oldu. Rakiplere göre küçük bir avantajımız var. Ligin sonuna daha çok var. Şimdiden bazı şeyleri konuşmak mantıklı değil. 14-15 bin km yol yapan oyuncum var. Kafa olarak olaydan kopmalar olabilir. Biz elimizden geldiğince bunu engellemeye çalıştık. Bakalım göreceğiz." diye konuştu.

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