Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan ayrılığa onay çıkmadı!

Haberin Devamı

Süper Lig’de sezonu üst sıralarda bitirip gelecek sezon Avrupa kupalarına bilet almak isteyen Beşiktaş’ta kadro yapılanması devam ediyor.

Taraftarların transfer beklentilerine Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Yoksa bu akşam çok rahat 5 kişiyi indirebiliriz ama yanlış yaparız. Kimse merak etmesin. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız." İfadeleri kullanmıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden transfer beklerken gidecek oyunlar içinde raporunu hazırladı.

Kış transfer döneminde Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Necip Uysal ve Rafa Silva’dan sonra Tammy Abraham'la da yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, transfer teklifleri alan genç yıldız için kararını yönetime bildirdi.

Haberin Devamı

TRANSFERE ONAY VERİLMEDİ

Mustafa Erhan Hekimoğlu, sezonun ilk bölümünde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanırken genç oyuncu için Hollanda’dan sürpriz bir talip çıktı.

Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen’in, Mustafa’yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Ancak yönetim, teknik ekibin hücum planlamasında yer verdiği genç santrforun devre arasında ayrılmasına onay vermedi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş alt yapısından yetişen ve A takımda 3. sezonunu geçiren 18 yaşındaki genç golcü, A takımda forma giydiği 46 maçta 3 gol atarken 1 de asist üretti.