Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Alanyaspor maçı itirafı! 'Kolay hale geldi'

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Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Kazandığımız için çok mutluyum. Reaksiyon göstermemiz lazım demiştim. İki haftada 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geldik, bugün ciddi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum.

GOL DE YİYEBİLİRDİK

İki iyi takım birbirleriyle boğuştular. Zevkli bir müsabaka oldu. Gol de yiyebilirdik. Dersimize iyi çalıştık. Bayağı da pozisyonumuz var, daha fazla da gol atabilirdik.

KOLAY HALE GELDİ

Çok zor düşündüğümüz müsabaka, kolay bir hale geldi. İyi bir galibiyet aldık. Tekrar lige dönüş yaptık. Şimdi Pazar gününe hazırlanacağız.

CİDDİ BİR REAKSİYON GÖSTERDİK

Kasımpaşa maçında çok ters yakalandık. O oyun ve skor camiamıza yakışmadı. Bazen bu yolda giderken alınan mağlubiyetler iyidir, insanın kendine gelmesini sağlar. Bize iyi geldi mağlubiyet, kendimize geldik. Bugün ciddi bir reaksiyon gösterdik.