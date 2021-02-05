Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic kararı!
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11'de yer verdiği ama performansını beğenmediği Adem Ljajic'i yeniden kulübeye çekiyor.
Adem Ljajic, Antalya'da 4 ay sonra ilk 11'de forma giyerken şansını iyi değerlendiremedi. 29 yaşındaki futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca hücumda etkili olamazken takımına şans yaratmakta da zorlandı. Rakip kaleye 2 şut çeken ve 1 isabet bulan Adem Ljajic, açtığı 4 ortanın 3'ünü ise isabetsiz gönderdi. Tecrübeli oyuncu, Konya maçında yeniden yedeğe çekilecek. Bu arada Trabzon karşılaşmasında kırmızı kart gören Dorukhan'a 2 maç ceza çıktı. Antalya'da oynamayan genç oyuncu, Konya karşısında da yok. (Sabah)
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