Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 3 yıllık sözleşme! | Son Dakika Transfer Haberleri

Beşiktaş'ta son dakika Sergen Yalçın gelişmesi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ocak ayında kulüple 1,5 yıllık anlaşmaya imza atan teknik direktör Sergen Yalçın’ın kontratını uzatacaklarının sinyallerini vermişti.

Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı bildiride, “Yeni sözleşme en çok Sergen Yalçın’a yakışır. Ben istikrardan yanayım, kendisine de güveniyorum. Kimse Sergen hocayla aramızda sorun var gibi göstermeye çalışmasın” ifadelerini kullanmıştı.

Yönetimin, kulübün efsane isimleri arasında yer alan Sergen Yalçın’a sezon sonunda 3 yıllık yeni kontrat önereceği bildirildi. Ek olarak yönetimin, Sergen Yalçın’a, alt yapı ve transfer konularında tanıdığı ayrıcalıkları daha da genişletmeyi planladığı belirtildi. (Fanatik)