×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a sert tepki: Taraftar 'istifa' dedi, su şişesi fırlattı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaşta Sergen Yalçına sert tepki: Taraftar istifa dedi, su şişesi fırlattı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 23:11

Beşiktaş taraftarları, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın istifasını istedi. Son dakikada yenilen penaltı golüyle saf dışı kalınması sonrası tepki gösteren taraftarlar, Sergen Yalçın'a yönelik 'Sergen istifa' tezahüratları yaptı.

Haberin Devamı

iraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, son dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu ve elendi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın 90+5. dakikasında Konyaspor, penaltı kazandı.

90+8'inci dakikada penaltıyı kullanan Enis Bardhi, topu ağlara göndererek Konyaspor'u finale taşıdı.

BEŞİKTAŞ DİREKLERİ GEÇEMEDİ

Beşiktaşta Sergen Yalçına sert tepki: Taraftar istifa dedi, su şişesi fırlattı

Beşiktaş, Konyaspor karşısında iki kez direkleri geçemedi.

Karşılaşmanın 36. dakikasında El Bilal Toure'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üst direkten dönerken siyah-beyazlıların taraftar desteğiyle rakip kalede etkili olduğu bölümlerde bir kez daha direk gole izin vermedi. 65'inci dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda top bir kez daha direkten döndü.

Haberin Devamı

KUPAYA YİNE EVİNDE 'VEDA' DEDİ

Beşiktaşta Sergen Yalçına sert tepki: Taraftar istifa dedi, su şişesi fırlattı

Kupaya Tüpraş Stadı'nda veda eden Beşiktaş, geçen sezonki sonun benzerini yaşadı.

Geçen sezon çeyrek final maçında Tüpraş Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayan siyah-beyazlı ekip, rakibine 3-1 yenilerek Türkiye Kupası'nda saf dışı kalmıştı.

TARAFTAR İSTEDİ, CERNY GİRDİ

Beşiktaş'ın maçtaki tek oyuncu değişikliği, taraftarın tezahüratları sonrası gerçekleşti.

Tribünlerin 82. dakikada Vaclav Cerny'nin oyuna girmesi için Çek oyuncunun adına tezahürat yapmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, maçtaki tek hamlesini yaptı ve 83. dakikada Asllani'nin yerine Cerny oyuna girdi.

Gözden KaçmasınSergen Yalçın: Tepkileri anlıyorum, bu kadar iyi değilSergen Yalçın: 'Tepkileri anlıyorum, bu kadar iyi değil!'Haberi görüntüle

DOLMABAHÇE'DE İSTİFA SESLERİ

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.

Penaltı golünün ardından tepkisini önce yönetime yönelten siyah-beyazlı futbolseverler, daha sonra Sergen Yalçın için "Sergen istifa" tezahüratı yaptı.

Beşiktaşta Sergen Yalçına sert tepki: Taraftar istifa dedi, su şişesi fırlattı

Haberin Devamı

SU ŞİŞESİ FIRLATILDI

Bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına yönelen Sergen Yalçın’a siyah-beyazlı taraftarlar tarafından su şişesi fırlatıldı.

KONYASPOR 2. KEZ FİNALDE

Beşiktaşta Sergen Yalçına sert tepki: Taraftar istifa dedi, su şişesi fırlattı

Geçen sezon yarı finalde Galatasaray'a 5-1 yenilerek final şansını kaybeden Konyaspor, Beşiktaş'ı eleyerek tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı.

İlk finalini 2016-2017 sezonunda oynayan yeşil-beyazlı ekip, normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz tamamlanan maçta RAMS Başakşehir'e penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Konyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Ziraat Türkiye Kupası

BAKMADAN GEÇME!