Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a övgüler!
Yeni teknik direktörleri Sergen Yalçın’la ilk maçlarına çıkan siyah beyazlı oyuncular, tecrübeli teknik adam hakkında hayranlık dolu ifadeler kullandılar. Futbolcular Yalçın’ın özellikle taktik bilgisinden övgüyle bahsettiler.
Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaşlı futbolcular yeni teknik direktörleri Sergen Yalçın’ı şu ifadelerle anlattılar:
Atiba: Futbolu çok iyi biliyor. Nerede ne konuşacağını biliyor. ·
Ljajic: Sergen Yalçın bize sorunları en ince detaylarına kadar anlatıyor. Futbol dışında işlerle uğraşmıyor.
Vida: Sahada taktiksel anlayışı mükemmel. Kimin nerede nasıl duracağını biliyor. Kazanmak için kafasında birçok plan yapıyor.
MOTİVASYON USTASI
Diaby: Zeki ve kurnaz. Rakip kim olursa olursa olsun zaaflarını iyi tespit ediyor.
Karius: Büyük hata yaptım, maç sonunda beni eleştireceğini düşündüm. Aksine beni sakinleştirerek motive etti.
Kartal Yılmaz: Gençlere inanıyor ve güveniyor. Kendisi de alt yapıdan yetişmiş olduğu için bize nasıl davranacağını çok iyi biliyor.
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