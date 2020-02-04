Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a övgüler!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaşlı futbolcular yeni teknik direktörleri Sergen Yalçın’ı şu ifadelerle anlattılar:

Atiba: Futbolu çok iyi biliyor. Nerede ne konuşacağını biliyor. ·

Ljajic: Sergen Yalçın bize sorunları en ince detaylarına kadar anlatıyor. Futbol dışında işlerle uğraşmıyor.



Vida: Sahada taktiksel anlayışı mükemmel. Kimin nerede nasıl duracağını biliyor. Kazanmak için kafasında birçok plan yapıyor.

MOTİVASYON USTASI

Diaby: Zeki ve kurnaz. Rakip kim olursa olursa olsun zaaflarını iyi tespit ediyor.

Karius: Büyük hata yaptım, maç sonunda beni eleştireceğini düşündüm. Aksine beni sakinleştirerek motive etti.

Kartal Yılmaz: Gençlere inanıyor ve güveniyor. Kendisi de alt yapıdan yetişmiş olduğu için bize nasıl davranacağını çok iyi biliyor.