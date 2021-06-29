Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yeni hedef belirledi: "Tüm istatistiklerde kendimizi aşalım"

Spor servisi / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şampiyonluk yaşadıkları sezonun istatistiki verilerinden memnun kalmadığını belirterek yeni sezonda tüm oyuncuların üst seviyede performans göstermeleri konusunda önemli çalışmalar yapacaklarını belirtti. Yeni sözleşme imzalamasının

ardından kolları sıvayan Sergen Yalçın kurmayları ile sık sık bir araya gelerek yeni sezonun rotasını çizmeye çalışıyor. Antrenör Murat Şahin, kondisyoner Stefano ve analiz ekibinden Murat Kaytaz ile yaptığı son toplantıda Yalçın takımın 2020-21 sezonu istatistiklerini masaya yatırdı.

Rakiplerimizi geride bırakmalıyız

İlk yarıda hem takımın hem de oyuncu istatistiklerinin üst seviyede olduğunu ve 2. yarıda ise performans konusunda ciddi sıkıntılar çektiklerini belirten siyah beyazlıların teknik direktörü “Geçen sezon Larin 27 sprint atarak muhteşem bir çıkış yaptı. 700 küsur pasla rekor kırdık. Tüm istatistiklerde rakiplerimizin çok önünde olmalıyız. Bunu da başaracak sistemimizi uygulamaya geçirelim” dedi. Beşiktaş ligin en çok gol atan (89), iç sahada en çok puan puanlayan (45) evinde en çok ağları havalandıran (49), en çok oyuncusu skora katkı sağlayan (21) takım olmuştu

Eksiklerimizi gidermek zorundayız

Ayrıca gol öncesi ortalama pas sayısı, top dolaştırma hızı, ikili mücadele ve rakipten top kapma, hava topu başarı yüzdesi, sahipsiz top kazanma gibi birçok istatistikte zirvede olmasına rağmen Sergen Yalçın takımının tüm verilerinin daha iyi olmasını istiyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, futbolda her geçen gün eksikleri gidermek için çalışmaları tempolu şekilde sürdürmek zorunda olduklarını belirtirken, geçen sezon sıkıştırılmış lig ile haftada 3 maç nedeniyle oyuncu performansları konusunda sıkıntı yaşadıklarını vurguladı.

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