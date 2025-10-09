Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve transfer krizi! Serdal Adalı devreye girdi

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta sular yeniden duruluyor. Son günlerde kulislerde dolaşan “Sergen Yalçın-yönetim krizi” iddialarının perde arkası netleşti. Siyah-beyazlı kulüpte yaşanan gerginliğin temelinde, teknik heyet ile scout ekibi arasındaki fikir ayrılıkları yer alıyor. Özellikle transfer planlamasında yaşanan bu anlaşmazlık, yönetimin de gündemine oturdu.

Edinilen bilgilere göre, Sergen Yalçın mevcut scout ekibiyle çalışmak istemediğini yönetime iletti. Tecrübeli teknik adamın transfer listesinde yer alan bir futbolcu hakkında olumsuz rapor verilmesi, iplerin tamamen kopmasına neden oldu. Yalçın’ın bu durumdan rahatsız olduğu ve bundan sonraki transfer süreçlerinde daha fazla söz sahibi olmak istediği öğrenildi.

Haberin Devamı

BAŞKAN DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın ise devreye girerek süreci yatıştırdığı belirtildi. Adalı’nın, Yalçın’a ara transferde tam yetki verdiği iddia edildi. Ayrıca yönetim olarak teknik konulara müdahale edilmeyeceğinin altını çizen Adalı’nın bu kararlı tutumu, kulüp içinde de olumlu karşılandı. Yalçın’ın bu güven mesajı sonrası takım üzerindeki otoritesini daha da güçlendirdiği ifade edilirken, yönetimle ilişkilerin yeniden pozitif bir zemine oturduğu vurgulandı.

GÖZLER ARA TRANSFERDE

Beşiktaş’ta devre arasına kadar oynanacak maçlarda alınacak sonuçlar kadar, yapılacak transferlerin de camia açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Adalı’nın verdiği tam destekle birlikte Yalçın’ın gözünü kara kış transfer dönemine çevirdiği kaydedildi.

Gözden Kaçmasın Puan puana derbiye! Haberi görüntüle

KARTAL'I YABANCILAR UÇURUYOR

Süper Lig’e istikrarlı bir başlangıç yapan Beşiktaş’ta dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligde attığı 12 golün 11’ini yabancı futbolcularının ayağından buldu. Yerli oyuncuların skor katkısının sınırlı kalması, teknik heyetin önümüzdeki haftalarda üzerinde duracağı en önemli konulardan biri haline geldi. Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak milli araya 13 puanla 6. sırada giren Kartal, bir maç eksiğine rağmen 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle istikrarlı bir grafik çizdi.

Haberin Devamı

Rakip fileleri 12 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü. Bu gollerin 11’ine imza atan yabancılar arasında Rafa Silva, performansıyla takımın öne çıkan ismi oldu. Portekizli yıldız, oynadığı tüm maçlarda skora katkı vererek 5 golle Beşiktaş’ın en skorer oyuncusu unvanını aldı. Onu, 3 golle İngiliz forvet Tammy Abraham takip etti. El Bilal Toure, Vaclav Cerny ve Jota Silva da birer golle katkı sağladı.

SADECE CENGİZ...

Yerli oyuncular arasında ise sadece Cengiz Ünder skora adını yazdırabildi. Fenerbahçe’den kiralanan milli yıldız, Başakşehir karşısında kaydettiği golle takımındaki tek yerli golcü oldu. Beşiktaş’ta asist istatistiklerinde de dengeler dikkat çekici. Kırmızı kart cezası nedeniyle sadece bir maç kaçıran Orkun Kökçü, 2 asistle zirvede yer aldı.

Haberin Devamı

Abraham, Kartal Kayra, Paulista, Ndidi, Rashica, Demir Ege ve Cerny de birer asistle katkı yaptı. Yabancıların hücumda fark yaratması, takımın skor gücünü yüksek tutarken, yerli oyuncuların üretkenliğinin artması, Sergen Yalçın’ın önümüzdeki haftalardaki en önemli hedeflerinden biri olacak.