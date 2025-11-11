Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Serdal Adalı ilk transferi belirledi! Mali fedakarlık yapılacak

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta gözler şimdiden ocak ayına çevrildi. Siyah-Beyazlı yönetim, hem eksik bölgeleri tamamlamak hem de rotasyonu güçlendirmek için yoğun bir transfer mesaisi başlattı.

EN AZ 3 TAKVİYE

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hazırlanan planlamada en az üç takviye yapılması hedefleniyor. Yalçın’ın özellikle sol kanattaki istikrarsız performanstan memnun olmaması üzerine yönetim bu bölgeye kalıcı bir çözüm arayışına girdi.

Listede öne çıkan isim ise Fransa Ligue 2 temsilcisi Saint Etienne’in parlayan yıldızı Zuriko Davitashvili oldu. Gürcü futbolcunun enerjik oyunu, yüksek tempo disiplini ve birebirdeki etkili çalımlarıyla Beşiktaş’ın kanat problemini çözebilecek isim olarak değerlendirildiği öğrenildi.

SICAK BAKIYOR

24 yaşındaki yetenekli oyuncunun da Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Yönetim, Davitashvili’nin menajeriyle ilk teması kurarken, kulübü Saint Etienne’le görüşmelere kısa süre içinde başlamayı planlıyor.

Başkan Serdal Adalı’nın bu transferi sonuçlandırmak için mali fedakarlık yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Sergen Yalçın’ın da oyuncunun tarzını ve temposunu beğendiği, özellikle hızlı hücumlarda takıma büyük katkı sağlayabileceğini düşündüğü öğrenildi.

Gürcü futbolcu, milli takım kariyerinde de dikkat çekici istatistiklere sahip. 48 kez Gürcistan forması giyen Davitashvili, 7 gol ve 4 asistle toplam 11 gole katkı yaptı.

Disipliniyle öne çıkan yıldız futbolcu, milli formayla hiçbir kırmızı kart görmedi. Beşiktaş cephesi, transferin olumlu sonuçlanması hâlinde sol kanattaki eksikliği uzun vadede kapatmayı hedefliyor. Yönetim, Davitashvili’yi “geleceğe yatırım” olarak değerlendiriyor.

