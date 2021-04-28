Beşiktaş'ta Sergen Yalçın uyarısı! "Hakeme ve kanatlara dikkat"

Spor Arena/İsmail ER Rize maçının son antrenmanını dün Nevzat Demir Tesisleri’nde yapan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcularıyla kısa bir toplantı yaparak son talimatlarını verdi. Yalçın Rizespor’un kanatları çok etkili kullanan bir takım olduğunu, kontaraklarla tehlikeli olduğunu belirterek oyuncularından dikkatli olmalarını isteyerek “Rakibin güçlü yanları belli. Duran topları iyi kullanıyorlar, kanatlarda da etkililer. bunlara dikkat edersek galip geliriz" ifadelerini kullandı.

"SAHAYA ÇIKIN VE KAZANIN"

Yalçın ayrıca futbolcularından hakem konusunda da dikkatli olmalarını isteyerek, “Hakemlerle diyaloğa girmeyin. Hakemler gördüklerini çalar. Siz yeter ki futbolunuzu oynayın, elbette karşılığını alırız. Sahaya çıkın ve kazanın” sözleriyle siyah beyazlıları motive etti.

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