Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tarih yazıyor! Gordon Milne ve Şenol Güneş'i geçti

Spor Arena / İsmail ER Süper Lig’de şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Beşiktaş, her alanda bu başarının keyfini sürüyor. Sadece saha sonuçlarıyla değil, futboluyla da rakiplerine fark atan siyah beyazlı takımın bu performansında en büyük pay hiç şüphe yok ki Sergen Yalçın’a ait... 29 Ocak 2020’de Beşiktaş’ın başına geçen Yalçın, siyah beyazlı takımla tarihi rekorlara koşuyor...

MÜKEMMEL GRAFİK

Yalçın, Beşiktaş’ın başında en az 8 maça çıkan hocalar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, yüzde 68 ile en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu. Yalçın bu istatistikte, takımı 1989-92 yılları arasında 3 kez üst üste şampiyon yapan Gordon Milne (yüzde 60) ve 2015-17 yılları arası 2 defa üst üste mutlu sona ulaştıran Şenol Güneş’ten (yüzde 64,4) daha başarılı bir grafik çizdi.

1996/97'DEN BERİ İLK KEZ

Beşiktaş, bireysel bazda da tarihi bir performans sergiliyor. OPTA verilerine göre, bu sezon ligde 15’er gol atan Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, 1996-97 sezonundaki Oktay Derelioğlu (22)-Ertuğrul Sağlam (19)’dan bu yana 15 ve üzeri gol atan ilk forvet ikilisi oldu. 14 asist yapan Rachid Ghezzal da tüm Avrupa kıtasında Bayern Münihli Thomas Müller’den (16) sonra en fazla gol pası veren ikinci isim.

FUTBOLCULAR DA KAZANDI

Ligde oynadığı 32 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi alan Beşiktaş, TFF’den 76 milyon 800 bin TL başarı primi almaya hak kazandı. Siyah beyazlı futbolcular da yaklaşık 700’er bin bin TL prim aldı. Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, iç sahada kazanılan galibiyetlere derbi dahil 20’şer bin TL, deplasmanda kazanılan galibiyete 30’ar bin TL prim verdiklerini belirtti.

BORSADA DEĞERİNİ 4 KAT ARTIRDI

Sergen Yalçın’lı Beşiktaş, saha dışında da kendisine güvenenlerin yüzünü güldürdü. 4-2’lik BB Erzurumspor galibiyetinin ardından siyah beyazlı kulübün borsadaki hisseleri güne yüzde 8.9 değer artışıyla başlarken, şirketin değeri de 2,9 milyar TL’yi aşarak rekor kırdı. Sezon başındaki değeri 750 milyon TL olan Beşiktaş Futbol A.Ş’nin Borsa İstanbul’daki değeri böylelikle 7 ayda 4 kat yükselmiş oldu.

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