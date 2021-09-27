Beşiktaş'ta Sergen Yalçın taraftara seslendi! "Şampiyon takımımız yine başaracak"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni önlemler masada Kritik toplantı bugün...Yeni önlemler masada! Kritik toplantı bugün...#Kabine Toplantısı
Almanyada tarihi gün Sandıklar kapandı: Fark açılıyor...Almanya'da tarihi gün! Sandıklar kapandı: Fark açılıyor...#Almanya
Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına damga vuran pozisyonlarFenerbahçe ve Galatasaray maçlarına damga vuran pozisyonlar!#Galatasaray
Filarmonide taciz depremi Yaşadıklarını Hürriyete anlattı...Filarmoni'de taciz depremi! Yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı...#İstanbul Filarmoni Derneği
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Meral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü olduMeral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü oldu?#Meral Akşener
Seri cinayetlerin sırrı: Baron savaşıSeri cinayetlerin sırrı: Baron savaşı#ANKARA
Akşener’in başbakanlık hamlesinin altında ne yatıyorAkşener’in başbakanlık hamlesinin altında ne yatıyor?#Meral Akşener
Denetimler sonrası fiyatlara dikkat çekti: Hemen indirdilerDenetimler sonrası fiyatlara dikkat çekti: Hemen indirdiler!#Market
Akşama kadar maliyet sonra kâr Günde bakın ne kadar kazanıyorlarAkşama kadar maliyet sonra kâr! Günde bakın ne kadar kazanıyorlar#Seyyar Satıcı
Taş Tepelerin şifreleri çözülüyor Dev sığırlar, yünsüz koyunlar...'Taş Tepeler'in şifreleri çözülüyor! Dev sığırlar, yünsüz koyunlar...#Taş Tepeler
Meclis hızlı başlayacak Bütçe, Paris İklim anlaşması, sosyla medya düzenlemesi, seçim barajı...Meclis hızlı başlayacak! Bütçe, Paris İklim anlaşması, sosyla medya düzenlemesi, seçim barajı...#TBMM
Serenay Sarıkaya servet kazanacakSerenay Sarıkaya servet kazanacak!#Serenay Sarıkaya
Yargıdaki 1.000 FETÖ’cü hâkim savcı, ‘yargı’ kadar konuşulmadıYargıdaki 1.000 FETÖ’cü hâkim savcı, ‘yargı’ kadar konuşulmadı#FETÖ
Harikulade festival, harikulade kapanış 2022de SamsundaHarikulade festival, harikulade kapanış! 2022'de Samsun'da#Selçuk Bayraktar
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın taraftara seslendi! "Şampiyon takımımız yine başaracak"

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Ajax
Beşiktaşta Sergen Yalçın taraftara seslendi Şampiyon takımımız yine başaracak

Sergen Yalçın, sakatlıklar nedeniyle endişeli olan siyah beyazlı taraftarlara seslendi. Takımdaki herkesin üzerine düşen görevi yaptığını vurgulayan Yalçın, “Kimseden bir şikayetimiz yok. Taraftarlarımız sakin olsun, her şey düzelecek. Geçen sezon Beşiktaş’ı şampiyon yapan ekip yine başaracaktır” dedi.

Haberin Devamı

Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulüp tarihinin en büyük kadro krizine yol açan sakatlıklar nedeniyle kimseyi suçlamalarının mümkün olmadığını, gerek futbolcuların gerekse teknik ekip ve doktorların görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi. Futbol kamuoyunda bu konuda oluşan soruların yersiz olduğunu ifade eden Yalçın, “Öncelikle şunu söyleyeyim; bu sakatlıkların ne antrenmanla ne kondisyonerle ilgisi var. Futbolcular da kendilerine çok iyi bakıyor. Kimseden bir şikayetimiz yok” diye konuştu.

Beşiktaşın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

İlgili Haber:Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

EMİRHAN, BERKAY VE EGE KADRODA

Sakatlıkların çoğunun adale kaynaklı olduğuna dikkat çeken Yalçın, “Bunun sebeplerini araştırıyoruz. Taraftarımız sakin olsun, her şey düzelecek. Geçen sezon Beşiktaş’ı şampiyon yapan ekip yine başaracaktır” ifadelerini kullandı. Bu arada Ajax maçı için dün Amsterdam’a giden Beşiktaş kafilesinde 17 futbolcu yer aldı. Sergen Yalçın, son Altay karşılaşmasında oynattığı Serdar Saatçi’nin yanı sıra, genç futbolculardan Emirhan Delibaş, Berkay Vardar ve Demir Ege Tıknaz’ı da kadroya aldı.

Ajax - Beşiktaş maçını hakem Benoit Bastien yönetecek

İlgili Haber:Ajax - Beşiktaş maçını hakem Benoit Bastien yönetecek

AJAX MAÇINDA OYNAYAMAYACAK BEŞİKTAŞLILAR

Haberin Devamı

Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Welinton, Domagoj Vida, Kevin N’Koudou, Necip Uysal, Alex Teixeira, Cyle Larin, Francisco Montero

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Ajax