Beşiktaş'ta Sergen Yalçın taraftara seslendi! "Şampiyon takımımız yine başaracak"

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Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulüp tarihinin en büyük kadro krizine yol açan sakatlıklar nedeniyle kimseyi suçlamalarının mümkün olmadığını, gerek futbolcuların gerekse teknik ekip ve doktorların görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi. Futbol kamuoyunda bu konuda oluşan soruların yersiz olduğunu ifade eden Yalçın, “Öncelikle şunu söyleyeyim; bu sakatlıkların ne antrenmanla ne kondisyonerle ilgisi var. Futbolcular da kendilerine çok iyi bakıyor. Kimseden bir şikayetimiz yok” diye konuştu.

EMİRHAN, BERKAY VE EGE KADRODA

Sakatlıkların çoğunun adale kaynaklı olduğuna dikkat çeken Yalçın, “Bunun sebeplerini araştırıyoruz. Taraftarımız sakin olsun, her şey düzelecek. Geçen sezon Beşiktaş’ı şampiyon yapan ekip yine başaracaktır” ifadelerini kullandı. Bu arada Ajax maçı için dün Amsterdam’a giden Beşiktaş kafilesinde 17 futbolcu yer aldı. Sergen Yalçın, son Altay karşılaşmasında oynattığı Serdar Saatçi’nin yanı sıra, genç futbolculardan Emirhan Delibaş, Berkay Vardar ve Demir Ege Tıknaz’ı da kadroya aldı.

AJAX MAÇINDA OYNAYAMAYACAK BEŞİKTAŞLILAR

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Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Welinton, Domagoj Vida, Kevin N’Koudou, Necip Uysal, Alex Teixeira, Cyle Larin, Francisco Montero