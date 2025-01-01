Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tam kadro hazır

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Beşiktaş’ta Serdal Adalı’nın başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktör konusundaki belirsizlik de ortadan kalkıyor. Siyah beyazlılarda Adalı ilk olarak Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile bir toplantı yaparak takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Beşiktaş Başkanı, Topraktepe’den aldığı bilgilerin ışığında seçim öncesi prensipte anlaştığı Sergen Yalçın bir araya gelerek konuyu resmiyete dökecek.

BEŞİKTAŞ’TA 2 KUPA KAZANDI

2020-21 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş ile 2021 Aralık’ta yollarını ayıran Sergen Yalçın, geçen sezonun devre arası Murat Şahin, Ozan Köprülü, Levent Açıl, Murat Kaytaz, Niyazi Eniseler, Emre Gürbüz ve Gürsoy Yalçın’dan oluşan ekibiyle Antalyaspor’un başına geçti. Sezonun 10. sırada tamamlanmasıyla birlikte Akdeniz ekibi ile yollar ayrıldı. Söz konusu kadro 2023- 24’ün sonundan bu yana takım çalıştırmasa da her an göreve gelebilecekmiş gibi kendilerini hazır tuttu.

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MURAT ŞAHİN: TAKIMI İYİ YERE GETİRİRİZ

Yalçın’ın ekibi başta Beşiktaş olmak üzere Süper Lig takımlarını yakından izleyerek analizler yaptı. Son dönemde çalışmalarını Beşiktaş üzerinde yoğunlaştıran Yalçın ve yardımcılarının kesin anlaşma sağlanması halinde göreve başlamaya hazır olduğu belirtildi. Antrenör Murat Şahin geçtiğimiz günlerde “Sergen Yalçın ve ekibi olarak biz gelirsek, bu takımı en iyi yere getiririz. Hem Türkiye Kupası’nı kazanmak hem de lig ikinciliği birer hedeftir. Bunu başarabilecek güce sahibiz” sözleriyle göreve hazır olduklarını ifade etmişi.

GEÇMiŞi UNUTUN ZAFERE ODAKLANIN

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önceki gün gittiği Ümraniye’de takıma hem moral ve müjde verdi hem de güven aşıladı. Futbolcularla tek tek tanışan Adalı “Sizler Beşiktaş ailesinin en önemli parçasısınız. Geçmişle işimiz olmaz. Geleceğe umutla ve zaferlerle odaklanalım. Rize karşısında bu önemli sınavdan başımız dik çıkalım” dedi. Takıma başarı dileyen Adalı, oyuncuların 2 aydır ödenmeyen ve yaklaşık 11 milyon Euro olan maaşlarının pazartesi hesaplarına geçeceğinin müjdesini de verdi.