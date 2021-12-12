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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası ilk sürpriz savunmada! Kayserispor karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Kayserispor
Beşiktaşta Sergen Yalçın sonrası ilk sürpriz savunmada Kayserispor karşısında galibiyetlerine iddaada...

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollar ayrıldıktan sonra ilk maçında Kayserispor'u Dolmabahçe'de konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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BEŞİKTAŞ

Üst üste gelen kötü sonuçlar, Şampiyonlar Ligi'nde "sıfır" çekilmesi, Süper Lig'de son 10 maçta 2 galibiyet derken Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekibi Kayserispor karşısına U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli hazırladı.

Josef de Souza, Necip Uysal ve Welinton cezalı. Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Alex Teixeira sakat.

Karaveli'nin stoperde, Domagoj Vida'nın yanında Serdar Saatçı'yı tercih etmesi bekleniyor. Sergen Yalçın sonrası ilk 11'deki ilk sürpriz bu olabilir.

Josef'in yokluğunda orta alan yükü "Atiba & Can Bozdoğan" ikilisinde olacak. Yanlarında Miralem Pjanic daha serbest rolde görev yapacak.

Hücumun bir kanadında Rachid Ghezzal, diğerinde Cyle Larin devam edecek. En ileride yine Michy Batshuayi izleyeceğiz.

KAYSERİSPOR

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Kayserispor geçtiğimiz hafta 20 dakika dolmadan 2-0 öne geçtiği, son yarım saatini de 9 kişi oynadığı Antalyaspor mücadelesini kazanıp 15 maç sonunda 19 puanla 14. sıraya yükselmişti.

İç sahada Hikmet Karaman yönetiminde oldukça flaş skorlara imza attılar ancak deplasmanda pek keyifli değiller. Son 6 deplasmanda sadece 2 puan (Giresunspor & Fenerbahçe) toplayabildiler.

Bernard Mensah ve Miguel Cardoso sakat. Dimitrios Kolovetsios ve Mario Gavranovic cezalı.

Kolovetsios'un yokluğunda stoperde Majid Hosseini'nin yanında Uğur Demirok forma giyecek. Hücumda Gavranovic'in boşluğunu İlhan Parlak ya da Mustafa Pektemek dolduracak.

Orta alanda İbrahim Akdağ, sol açıkta Mame Thiam takımın öne çıkan isimleri.

İbrahim, sarı kart cezalısı olduğu Konya deplasmanı hariç diğer 14 maçın tamamında ilk 11'deydi. Thiam ise 12 maçta süre alıp 8 gol katkısı (6 gol - 2 asist) yaptı.

Beşiktaşta Sergen Yalçın sonrası ilk sürpriz savunmada Kayserispor karşısında galibiyetlerine iddaada...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş, Ali Şansalan'ın yönettiği son 4 maçın tamamını kazandı. (4 maç - 17 gol)

- Kayserispor'un deplasmanda oynadığı son 6 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Beşiktaş ile Kayserispor'u karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

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Diğerlerinde "Beşiktaş kazanır" tercihine 1,34 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,42'den oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,52 iken Misli.com'da 1,61!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%57'lik kesim Sergen Yalçın sonrası ilk maçta siyah-beyazlı ekipten galibiyet bekliyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Beşiktaşta Sergen Yalçın sonrası ilk sürpriz savunmada Kayserispor karşısında galibiyetlerine iddaada...

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#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Kayserispor

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