Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası ilk sürpriz savunmada! Kayserispor karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

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BEŞİKTAŞ

Üst üste gelen kötü sonuçlar, Şampiyonlar Ligi'nde "sıfır" çekilmesi, Süper Lig'de son 10 maçta 2 galibiyet derken Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekibi Kayserispor karşısına U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli hazırladı.

Josef de Souza, Necip Uysal ve Welinton cezalı. Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Alex Teixeira sakat.

Karaveli'nin stoperde, Domagoj Vida'nın yanında Serdar Saatçı'yı tercih etmesi bekleniyor. Sergen Yalçın sonrası ilk 11'deki ilk sürpriz bu olabilir.

Josef'in yokluğunda orta alan yükü "Atiba & Can Bozdoğan" ikilisinde olacak. Yanlarında Miralem Pjanic daha serbest rolde görev yapacak.

Hücumun bir kanadında Rachid Ghezzal, diğerinde Cyle Larin devam edecek. En ileride yine Michy Batshuayi izleyeceğiz.

KAYSERİSPOR

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Kayserispor geçtiğimiz hafta 20 dakika dolmadan 2-0 öne geçtiği, son yarım saatini de 9 kişi oynadığı Antalyaspor mücadelesini kazanıp 15 maç sonunda 19 puanla 14. sıraya yükselmişti.

İç sahada Hikmet Karaman yönetiminde oldukça flaş skorlara imza attılar ancak deplasmanda pek keyifli değiller. Son 6 deplasmanda sadece 2 puan (Giresunspor & Fenerbahçe) toplayabildiler.

Bernard Mensah ve Miguel Cardoso sakat. Dimitrios Kolovetsios ve Mario Gavranovic cezalı.

Kolovetsios'un yokluğunda stoperde Majid Hosseini'nin yanında Uğur Demirok forma giyecek. Hücumda Gavranovic'in boşluğunu İlhan Parlak ya da Mustafa Pektemek dolduracak.

Orta alanda İbrahim Akdağ, sol açıkta Mame Thiam takımın öne çıkan isimleri.

İbrahim, sarı kart cezalısı olduğu Konya deplasmanı hariç diğer 14 maçın tamamında ilk 11'deydi. Thiam ise 12 maçta süre alıp 8 gol katkısı (6 gol - 2 asist) yaptı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş, Ali Şansalan'ın yönettiği son 4 maçın tamamını kazandı. (4 maç - 17 gol)

- Kayserispor'un deplasmanda oynadığı son 6 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

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