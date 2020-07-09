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GeriFutbol Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 'Silviu Lung' dedi! | Son Dakika Transfer Haberleri
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Haber Giriş: 09.07.2020 - 10:13,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 'Silviu Lung' dedi! | Son Dakika Transfer Haberleri

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 'Silviu Lung' dedi! | Son Dakika Transfer Haberleri
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Beşiktaş'ta Loris Karius'la yolların ayrılması sonrasında kaleci arayışları sürerken gündeme gelen son isim Kayserispor'un deneyimli ismi Silviu Lung oldu.

Beşiktaşl'ta son dakika tarnsfer gelişmesi... Loris Karius'un sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Kayserispor'un deneyimli ismi Silviu Lung oldu. Siyah-beyazlı takıma karşı müthiş bir maç çıkaran Lung, Sergen Yalçın'dan tam not aldı.

Beşiktaş'ta kaleci transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi... Takvim'de yer alan habere göre son oynanan Kayserispor maçında muhteşem bir performans sergileyen Silviu Lung listenin en başına dahil edildi.

Kayserispor'dan Mensah ve Emre Demir için resmi girişimlerde bulunan siyah-beyazlı yönetimin, 31 yaşındaki Rumen kaleci için harekete geçtiği öğrenildi.

LİGİN EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN KALECİSİ

Sergen Yalçın'ın Karius'un takımdan ayrılmasından sonra kaliteli bir yabancı kaleci alınması için yönetime rapor verdiği biliniyor.

47 yaşındaki hocanın, gündeme gelen Lung ismine onay verdiği bildirildi. Tecrübeli kalecinin Kayseri ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Lung, ligin en fazla kurtarış yapan kalecisi.

 

Beşiktaşta Sergen Yalçın Silviu Lung dedi | Son Dakika Transfer Haberleri

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