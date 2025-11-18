×
BeÅŸiktaÅŸ'ta Sergen YalçÄ±n, Rafa Silva yerine yeni maestrosunu seçti! Özel toplantÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 18, 2025 10:10

BeÅŸiktaÅŸ teknik direktÃ¶rÃ¼ Sergen YalÃ§Ä±n, Rafa Silva'nÄ±n takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ± durumunda orta sahanÄ±n yeni yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± buldu. Sergen YalÃ§Ä±n, Rafa Silva yerine deÄŸerlendireceÄŸi yÄ±ldÄ±zÄ± ile Ã¶zel bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

BeÅŸiktaÅŸâ€™ta teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n, devre arasÄ± planlamasÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±rken sÃ¼rpriz bir gÃ¶rev deÄŸiÅŸikliÄŸi gÃ¼ndeme geldi.

TecrÃ¼beli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, takÄ±mÄ±n Ã¶nemli isimlerinden Vaclav Cerny ile Ã¶zel bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaparak onu orta sahanÄ±n hÃ¼cum merkezinde deÄŸerlendirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ oyuncuya iletti.

Ã–ZEL GÃ–RÃœÅžME

Sergen YalÃ§Ä±n, Vaclav Cerny ile Ã¶zel bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaparak onu orta sahanÄ±n hÃ¼cum merkezinde deÄŸerlendirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ oyuncuya iletti. Bu kararÄ±n en bÃ¼yÃ¼k nedeni, Portekizli yÄ±ldÄ±z Rafa Silvaâ€™nÄ±n geleceÄŸinin belirsizliÄŸini korumasÄ±.

Sezon baÅŸÄ±ndan bu yana zaman zaman on numara pozisyonunda gÃ¶rev yapan Cernyâ€™nin, Rafaâ€™nÄ±n ayrÄ±lmasÄ± durumunda bu bÃ¶lgenin kalÄ±cÄ± ismi olmasÄ± bekleniyor.

YalÃ§Ä±nâ€™Ä±n bu hamlesi, BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n hÃ¼cumdaki dÃ¼zenini yeniden ÅŸekillendirecek nitelikte. Ã‡abuk dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p doÄŸru pasÄ± verebilen Cerny, Ã¶zellikle dar alanda etkili oyun kurma becerisiyle Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.

Â

HÃœCUMUN TEMELÄ°...

Sergen YalÃ§Ä±nâ€™Ä±n, Ã‡ek oyuncunun merkezde takÄ±ma daha fazla katkÄ± vereceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Kanat hattÄ±nda ise gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ÅŸimdiden netleÅŸmiÅŸ durumda. SaÄŸ kanatta yeniden formunu yakalamaya baÅŸlayan Cengiz Ãœnder, sol tarafta ise gÃ¼Ã§lÃ¼ fiziÄŸi ve temposuyla dikkat Ã§eken Toureâ€™nin ilk tercihler olacaÄŸÄ± belirtildi. Her iki oyuncunun da Ã§izgiye baÄŸlÄ± kalmayÄ±p merkeze inerek Cerny ile oyun kurmasÄ±, YalÃ§Ä±nâ€™Ä±n yeni hÃ¼cum planÄ±nÄ±n temelini oluÅŸturacak.

TÃœM SENARYOLAR HAZIR

Rafa Silvaâ€™nÄ±n durumu Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda netleÅŸecek olsa da BeÅŸiktaÅŸ teknik heyeti, tÃ¼m senaryolara hazÄ±rlÄ±klÄ± ÅŸekilde planlamasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. HÃ¼cum hattÄ±nÄ±n Cerny ile merkezden yÃ¶nlendirileceÄŸi yeni dÃ¼zen, Siyah-BeyazlÄ±larâ€™Ä±n ocak ayÄ± sonrasÄ±nda daha agresif ve tempolu bir oyuna yÃ¶nelme hedefinin de iÅŸareti olarak deÄŸerlendiriliyor.

