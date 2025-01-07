Beşiktaş'ta Sergen Yalçın olmayınca rota yabancı! İlk hedef belli oldu

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Beşiktaş’ta teknik direktör çalışmaları hızlandı. Sergen Yalçın’dan olumsuz yanıt alan Başkan Serdal Adalı, yabancı teknik direktör adayları üzerine yoğunlaştı. Listesinde Niko Kovac ve Slaven Bilic gibi isimler bulunan Adalı, kurmaylarıyla beraber görüşmelerini sürdürüyor. Kovac’ın liste başı olduğu bildirildi.

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Başkan Adalı yerli hocaya sıcak değil

Öte yandan kulübe de menajerler aracılığıyla adeta yağmur gibi teknik direktör önerisi geldiği bildirildi. Adalı’nın, Sergen Yalçın sonrası önerilen yerli hocalara olumlu bakmadığı konuşuluyor. Yeni teknik direktör göreve başlayana kadar koltuk, Serdar Topraktepe’de olmaya devam edecek. Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın’dan gelen olumsuz cevap sonrası yabancı teknik direktör adayları üzerine yoğunlaştı. Adalı, kurmaylarıyla beraber görüşmelerini sürdürüyor.

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Sergen Yalçın: Sezon sonunda isterseniz Beşiktaş’a gelirim

Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı’yla önceki gün yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullanmıştı: “Takımın analizlerini inceledim. Yardımcı teknik adamların da görüşlerini aldım. Takım, fizik kondisyon ve moral olarak bitmiş. Transferler yetersiz. Ne zaman takım kötü durumda olsa akla ben geliyorum. Neden sezon başlarında ya da başarıya odaklanırken çağrılmıyorum. Buna üzülüyorum. Şu anda takımı çalıştırmam çok zor. Çünkü kardeşim Gürsoy’un sağlığı önemli. Yoğun bakımdan çıktı. Kafam çok karışık. Sezon sonunda isterseniz Beşiktaş’a gelirim.”

Beşiktaşta gündem teknik direktör İlk hedef Niko Kovac

Fanatik'in haberine göre, Hırvatistan Milli Takımı’nı çalıştırdıktan sonra sırasıyla Frankfurt, Bayern Münih, Monaco ve Wolfsburg’u çalıştıran 53 yaşındaki Hırvat teknik adam Kovac şu anda boşta. Kısa zamanda görüşmeler başlayacak.

Serdal Adalı: Saygı gösterdik

Başkan Adalı ise, “Sergen Yalçın ile her konuda konuştuk. Hiçbir maddi beklentisi olmadı. Sadece ailevi sorunlar yüzünden çalışamayacağını belirtti. Biz de saygı gösterdik” demişti.