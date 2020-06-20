Beşiktaş'ta Sergen Yalçın öğrencilerini uyardı: 'Kaleyi gören şut çeksin'

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş, bugün deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktör Sergen Yalçın takımından hücum futbolu istedi.

Son antrenmanda öğrencilerini uyaran Yalçın, fırsat bulanların ceza sahası dışından şut çekmelerini istedi. Başarılı çalıştırıcı “Eksik kadromuza rağmen savaşarak mücadele etmeliyiz. Eğer kaleyi görürseniz ceza alanına girmeden şut atmayı ihmal etmeyin” derken Lens ve Ljajic’le özel olarak ilgilendi.

KADRODA ÜÇ EKSİK

Sol aşil tendonu ağrısı nedeniyle çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Boateng’e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konduğu bildirildi. Ganalı oyuncu Denizli maçı kadrosun alınmadı. Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida ve Dorukhan Toköz de Denizli’ye götürülmedi.