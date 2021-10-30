Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Miralem Pjanic için kötü haberi verdi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hükümetten EYT için yeni formül Bekleme süresinde 2-3 yıllık avantajHükümetten EYT için yeni formül! Bekleme süresinde 2-3 yıllık avantaj#Dar Gelirli
Cumhuriyet Gazetesine 3 kuruşluk dava... Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyunCumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava... 'Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyun!'#Demirören Grubu
Mesut Özil depremi sonrası flaş karar Bu akşam ilk 11de...Mesut Özil depremi sonrası flaş karar! Bu akşam ilk 11'de...#Süper Lig
Sıcak dakikalar İstanbulda faciadan dönüldü...Sıcak dakikalar! İstanbul'da faciadan dönüldü...#İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde Erdoğan ve Bidendan dikkat çeken kareCumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden'dan dikkat çeken kare!#Erdoğan
Canlı | Hatayda gol erken geldiCanlı | Hatay'da gol erken geldi!#Hatayspor
Birçok ülkeden peş peşe haberler... Yüzbinlerce kişi koronavirüs nedeniyle işinden olabilirBirçok ülkeden peş peşe haberler... Yüzbinlerce kişi koronavirüs nedeniyle işinden olabilir!#Koronavirüs
Flaş adaylık açıklaması: Çok kişi geliyor, özgeçmiş bırakanlar var Flaş adaylık açıklaması: Çok kişi geliyor, özgeçmiş bırakanlar var#CHP
Türkiye günlerce onu konuşmuştu Aylar sonra ilk kareTürkiye günlerce onu konuşmuştu! Aylar sonra ilk kare#İzmir Depremi
İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü!#Alec Baldwin
Bakan Varank temelini attı Dünyadaki 13üncü tesis olacakBakan Varank temelini attı! Dünyadaki 13'üncü tesis olacak#Bakan Varank
ABD bu bebeği konuşuyor Erken doğdu ama kilosu...ABD bu bebeği konuşuyor! Erken doğdu ama kilosu...#ABD
Yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı, aile karıştıYanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı, aile karıştı#Gigi Hadid Zayn Malik Ayrıldı
Suların altını üstüne getiren pandemi çılgınlığı: Mıknatıs balıkçılığıSuların altını üstüne getiren pandemi çılgınlığı: Mıknatıs balıkçılığı#Mıknatıs Balıkçılığı
Özcan Denizin en kötü senaryosuÖzcan Deniz'in en kötü senaryosu#Altın Fiyatları
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Miralem Pjanic için kötü haberi verdi!

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Miralem Pjanic
Beşiktaşta Sergen Yalçın, Miralem Pjanic için kötü haberi verdi

Süper Lig'de Hatayspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Miralem Pjanic hakkında açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor maçı öncesi yaptığı açıklamada Miralem Pjanic'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçında da forma giyemeyeceğini söyledi.

İşte Yalçın'ın açıklamaları;

Zor bir maç, Hatayspor da iyi performans sergiliyor. Geçen hafta kazanarak moral bulduk. Kazanmak istiyoruz. Önemli oyuncularımız yok. Önümüzde başarılı giden Trabzonspor var. Onları kaçırmak istemiyoruz. Puan farkının açılmasını istemiyoruz. Umarım kazanırız.

Miralem Pjanic, Galatasaray maçında problem hissetti. Ağrıları var. Josef'in kasığında problem var. Pjanic'in Sporting Lizbon'da da oynayacağını düşünmüyorum. Josef'in durumu da net değil. Haftaya lig maçında olabilirler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Miralem Pjanic

BAKMADAN GEÇME!

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi