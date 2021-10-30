Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Miralem Pjanic için kötü haberi verdi!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor maçı öncesi yaptığı açıklamada Miralem Pjanic'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçında da forma giyemeyeceğini söyledi.

İşte Yalçın'ın açıklamaları;

Zor bir maç, Hatayspor da iyi performans sergiliyor. Geçen hafta kazanarak moral bulduk. Kazanmak istiyoruz. Önemli oyuncularımız yok. Önümüzde başarılı giden Trabzonspor var. Onları kaçırmak istemiyoruz. Puan farkının açılmasını istemiyoruz. Umarım kazanırız.

Miralem Pjanic, Galatasaray maçında problem hissetti. Ağrıları var. Josef'in kasığında problem var. Pjanic'in Sporting Lizbon'da da oynayacağını düşünmüyorum. Josef'in durumu da net değil. Haftaya lig maçında olabilirler.