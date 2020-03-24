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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 12:38,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gözünü kararttı: "Gereğini yapın"

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gözünü kararttı: "Gereğini yapın"
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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Oğulcan'ı istediği ortaya çıktı. Yalçın'ın "Her iki ayağına da son derece hakim. Yeni sezonda onu mutlaka kadromda görmek isterim. Gereğini yapın" dediği öğrenildi.

 

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takıma gelişi ile birlikte yeni sezon planlaması yapılmaya başlandı. Takıma dinamik isimleri kazandırmaya çalışan Siyah Beyazlı ekip, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Oğulcan'ı radarına aldı.

Özellikle hırslı ve oyunda dengeleri değiştirebilecek isimleri kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuyu çok beğendiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Genç teknik adam ayrıca yönetimle de görüşerek "Her iki ayağına da son derece hakim. Yeni sezonda onu mutlaka kadromda görmek isterim. Gereğini yapın" dediği öğrenildi.

Bu gelişmeler ışığında iki takım yöneticilerinin kısa zamanda bir araya gelmesi bekleniyor.

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