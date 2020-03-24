Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gözünü kararttı: "Gereğini yapın"

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takıma gelişi ile birlikte yeni sezon planlaması yapılmaya başlandı. Takıma dinamik isimleri kazandırmaya çalışan Siyah Beyazlı ekip, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Oğulcan'ı radarına aldı.

Özellikle hırslı ve oyunda dengeleri değiştirebilecek isimleri kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuyu çok beğendiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Genç teknik adam ayrıca yönetimle de görüşerek "Her iki ayağına da son derece hakim. Yeni sezonda onu mutlaka kadromda görmek isterim. Gereğini yapın" dediği öğrenildi.

Bu gelişmeler ışığında iki takım yöneticilerinin kısa zamanda bir araya gelmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın'dan açıklama: Herhangi bir hastalık belirtisi yok