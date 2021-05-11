Beşiktaş'ta Sergen Yalçın: "Fatih Karagümrük'ü ortadan durdurmalıyız"

Spor Arena / İsmail ER - Şampiyonluk yolunda bugün Fatih Karagümrük ile zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularıyla yaptığı toplantıda rakipleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Karagümrük’ün çok sayıda teknik ve yetenekli isme sahip olduğunun altını çizen başarılı teknik adam “Çok tecrübeli bir kadroları var. Teknik kapasitesi yüksek bir ekip. Sakin ve kısa paslarla atağa çıkıyorlar. Karagümrük topla oynamayı, topa sahip olmayı seven bir takım” ifadelerini kullandı.

Golleri açık oyunla geliyor

Karagümrük’ün rahat bir konumda olmasının kendilerini aldatmaması gerektiğinin altını çizen Yalçın şöyle devam etti: “Ligin ilk yarısında 4-1 yendiğimiz Karagümrük’ten çok farklı bir takımla karşı karşıyayız. Gollerinin çoğunu açık oyunla atıyorlar. Sağ açıkları Ndao dikkat etmemiz

gereken bir isim, savunmanın arkasına sarkarak etkili oluyor. Keza ileride Borini gibi usta bir ayak var. Orta sahada Biglia ve Castro’nun pas organizasyonlarını kesmeliyiz çünkü bu ikili Lens, Ndao ve Borini’yi savunmanın arkasına sızdırıyor. Gümrük’ün pas trafiğini kesersek etkili oluruz.”

Ligde her takım puan kaybeder

Siyah beyazlı takımın hem teknik hem de fizik olarak hazır olduğunu kaydeden Sergen Yalçın, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette “G.Saray karşısındaki yenilgiyi geride bıraktık. Mental oyarak güçlü bir takımız. Ligde her takım puan kaybediyor bu sadece bize mahsus bir şey değil. Karagümrük önünde bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum. Tabii kolay olmayacak, birçok ünlü isme sahip bir takıma karşı oynayacağız. Kalede Viviano, savunmada Roco ve Zukanovic, orta sahada Biglia, ileride Borini... Önemli oyuncular var ancak kendi sistemimizi bozmadan oynarsak kazanacağımız düşünüyorum” dedi.

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