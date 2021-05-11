Beşiktaş'ta Sergen Yalçın: "Fatih Karagümrük'ü ortadan durdurmalıyız"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kritik maç öncesi futbolcularını uyardı. Ligin ilk yarısında 4-1 yendikleri Karagümrük’e göre daha farklı bir takımla karşılaşacaklarını belirten siyah beyazlıların teknik patronu, topa sahip olmayı seven bir ekibe karşı oynayacaklarına dikkat çekerken, futbolcularını Ndao ve Borini’nin savunma arkasına sarkmasıyla ilgili uyardı.
Spor Arena / İsmail ER - Şampiyonluk yolunda bugün Fatih Karagümrük ile zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularıyla yaptığı toplantıda rakipleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Karagümrük’ün çok sayıda teknik ve yetenekli isme sahip olduğunun altını çizen başarılı teknik adam “Çok tecrübeli bir kadroları var. Teknik kapasitesi yüksek bir ekip. Sakin ve kısa paslarla atağa çıkıyorlar. Karagümrük topla oynamayı, topa sahip olmayı seven bir takım” ifadelerini kullandı.
Golleri açık oyunla geliyor
Karagümrük’ün rahat bir konumda olmasının kendilerini aldatmaması gerektiğinin altını çizen Yalçın şöyle devam etti: “Ligin ilk yarısında 4-1 yendiğimiz Karagümrük’ten çok farklı bir takımla karşı karşıyayız. Gollerinin çoğunu açık oyunla atıyorlar. Sağ açıkları Ndao dikkat etmemiz
gereken bir isim, savunmanın arkasına sarkarak etkili oluyor. Keza ileride Borini gibi usta bir ayak var. Orta sahada Biglia ve Castro’nun pas organizasyonlarını kesmeliyiz çünkü bu ikili Lens, Ndao ve Borini’yi savunmanın arkasına sızdırıyor. Gümrük’ün pas trafiğini kesersek etkili oluruz.”
Ligde her takım puan kaybeder
Siyah beyazlı takımın hem teknik hem de fizik olarak hazır olduğunu kaydeden Sergen Yalçın, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette “G.Saray karşısındaki yenilgiyi geride bıraktık. Mental oyarak güçlü bir takımız. Ligde her takım puan kaybediyor bu sadece bize mahsus bir şey değil. Karagümrük önünde bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum. Tabii kolay olmayacak, birçok ünlü isme sahip bir takıma karşı oynayacağız. Kalede Viviano, savunmada Roco ve Zukanovic, orta sahada Biglia, ileride Borini... Önemli oyuncular var ancak kendi sistemimizi bozmadan oynarsak kazanacağımız düşünüyorum” dedi.
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