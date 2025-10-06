Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi! 5 sezon sonra bir ilk...

Haberin Devamı

Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray’la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Göztepe mağlubiyetinin ardından yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Kayserispor ve Kocaelispor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan Siyah-Beyazlı ekip, bu süreçte 7 puan topladı. Ligdeki 2 yenilgisini de deplasmanda yaşayan Kartal, Kayserispor deplasmanı sonrasında Galatasaray deplasmanından da puanla döndü.

BEŞ SEZON SONRA BİR İLK!

Derbiden 1 puanla dönen Beşiktaş, 5 sezon sonra Galatasaray deplasmanında puanla tanıştı.

Seyrantepe’de en son puanını 2019-2020 sezonunda rakibiyle 0-0 berabere kalarak alan Siyah-Beyazlı ekip, 5 sezonluk aranın ardından rakibiyle bir kez daha berabere kaldı. Kartal’ın Galatasaray deplasmanında puan aldığı son maçta da kulübede teknik direktör olarak Sergen Yalçın görev yapıyordu...

YİNE GALATASARAY'IN SERİSİNE SON VERDİ!

Beşiktaş, Galatasaray’ın Süper Lig’deki 15 maçlık galibiyet serisine nokta koydu. Geçen sezon Tüpraş Stadı’nda oynanan derbi maça kadar ligde namağlup ilerleyen Sarı-Kırmızılı ekibi 2-1 yenerek namağlup şampiyonluk hayallerini suya düşüren Siyah-Beyazlı ekip, aldığı beraberlikle rakibinin 15 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

‘ÜZÜCÜ BİR FİNAL’

RAMS Park’ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, “Kendi oyun planımıza göre başladık. İşler bizim için çok iyi başladı. Rakibi kontrol etmekte ve sahamıza sokmamakta başarılı başlangıçtı. Golü de bulduk. Rakip 10 kişi kaldı. Gece bizim için çok iyi olacak diye düşünüyorduk bu dakikalarda. İkinci yarı için ciddi konuşmalar yaptık oyuncularla. Bazen futbolda evdeki hesap çarşıya uymaz. Çok basit bir hata sonucunda yediğimiz gol rakibi iştahlandırırken bizim oyuncuların psikolojisini bozdu. Sonrasında oyunun kontrolü bizdeydi. Girdiğimiz 1-2 net pozisyon vardı. Kazanabilirdik ama 1-1’le ayrıldık. Üç puan alacağımız maçtan 2 puan kaybederek ayrıldığımız için üzülüyoruz. Bizim için en üzücü şey bu. Rakibe hiç pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir maçtı. O yüzden bizim için üzücü bir final oldu. Üç puan almamız gereken maçtan 1 puanla ayrıldık” ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş ligdeki bir sonraki maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.