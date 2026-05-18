Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmenin ardından kulüpten ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpte Sergen Yalçın'ın yanı sıra A Takım Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile de yollar ayrıldı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Sergen Yalçın’la yollarının karşılık anlaşma yoluyla ayrıldığını KAP’a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

Sergen Yalçın’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

39 MAÇTA 20 GALİBİYET ALDI

Süper Lig'de sezonu lider Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'na da yarı finalde iç sahada Konyaspor'a mağlup olarak veda etmişti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında bu sezon 39 maça çıkarken 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayarak 1.79 puan ortalaması yakalamıştı.

41 YIL SONRA İLK KEZ SEZONU DERBİ GALİBİYETİ OLMADAN KAPATTI

Sergen Yalçın'ın takımı, ligde sezonu 41 yıl sonra büyük maç kazanamadan da tamamladı.

Siyah beyazlılar, bu sezon oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından sadece 2 puan çıkarabildi. Fenerbahçe ile oynadığı mücadeleleri 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda berabere kalıp, evinde 1-0 mağlup oldu. Ligin ilk yarısında Trabzon'da 3-3 berabere kaldığı Trabzonspor'a ise Kartal, sahasında 2-1 yenildi.