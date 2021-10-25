Beşiktaş'ta Sergen Yalçın derbi sonrası o ismi övdü! 'Her maç gol atar'

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ı yendikleri derbi mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Kazandığımız için çok mutluyuz. Bizi son ana kadar destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Derbiler her zaman çok önemlidir, bugün için bize bir moral oldu. Oyuncularımız için de bir güven tazeleme oldu.

Güzel bir müsabaka oldu. Galatasaray camiasını da tebrik ediyorum. İki takım da centilmence mücadele etti. İki takım oyuncularını da kutluyorum. İzleyicilere güzel bir futbol izlettirdi oyuncular.

Bugün oyuncularımız geri dönüş sinyalleri verdiler. Larin'in performansı, geçen seneyi hatırlatır nitelikteydi. O da aramıza iyi bir şekilde döner diye düşünüyorum.

"LİG, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN AŞAĞISINDA"

Taraftarımız merak etmesin, bizim onlardan daha çok moralimiz bozuluyor işler kötü giderken. Kulvarları ayrı tutmak lazım. Lig başka, Şampiyonlar Ligi başka. Şampiyonlar Ligi çok zorlu bir kulvar. Kazanabilir miydik, kazanabilirdik. Lig, oranın bayağı bir aşağısında. Oyuncularımız çok fazla maç oynuyorlar, daha ligin ilk çeyreğindeyiz. Erken karar vermemek lazım, sabırlı olmak lazım.

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"KAOS YARATMAYA GEREK YOK"

Uzun maratonda kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Bazen sonuçlar gelmeyebilir, biz bu oyuna sadece başarı odaklı bakmamalıyız. Bu, oyunun doğasında olan bir durum. Çok abartmaya, kaos ortamı yaratmaya gerek yok. Sadece başarıya endeksli bir camia olmamalıyız, bu işin birçok boyutu var. Biz şampiyonluk kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Bugün olduğu gibi, taraftarlarımızın sezon boyunca oyuncularımızı desteklemesini istiyorum. Oyuncularımız da zor bir iş yapıyorlar.

"LARIN YETER Kİ FİZİKEN HAZIR OLSUN"

Statik santrfor oynayan futbolcunun işi daha zor. Larin arkadan geldiği ve fizik gücü yüksek olduğu için o golleri atıyor. Larin fiziken hazır olduğu sürece her maç gol atabilir. Yeter ki fizik olarak hazır olsun. Larin, bugünkü performansıyla bizi çok memnun etti. Arkasında oynayan Umut da performansıyla bizi memnun etti. O ikili önlü arkalı çok mücadele ettiler.

"ERSİN VE RIDVAN SONRASI SERDAR..."

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Altyapıdan gelen oyuncularımıza fazlaca inanıyoruz, bunların başında Ersin ve Rıdvan var ama Serdar da geliyor. Yakın zamanda Serdar da muhtemelen bu takımda görev almaya başlayacak. Yavaş yavaş herkesi yukarı almak istiyoruz.