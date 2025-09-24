Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, 4-0'lık Kayserispor galibiyetini değerlendirdi: 'Bugün fantastik bir skor aldık!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, konuk olduğu Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren gollerin üçünü Rafa Silva, diğerini ise Tammy Abraham kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 9'a yükseltti ve 1 maç eksiğiyle 9. sıraya yerleşti.

Karşılaşma sonrasında Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, aldıkları farklı galibiyeti yayıncı kuruluşta değerlendirdi.

"YAPILACAK ÇOK İŞ VAR!"

"Yeni bir takımız. Bu grubun birlikte oynaması gerekiyor. Bu periyot kolay değil, daha sezon başı, hazır olmayan bir oyuncu grubu. Yapılacak çok iş var. Çalışmamız gerekiyor. Kazanırsak bize moral oluyor, mutlu oluyoruz. Bizim işte en önemli şey mutlu olmak. Mutlu olmak için tek şey kazanmak. Kazanırsak daha motive ve mutlu oluyoruz. Bugün güzel, fantastik bir skor. Oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum."

"MUTLUYUZ, MOTİVASYONUMUZ İYİ"

"Genç oyuncumuzu tebrik ediyorum. Kolay değil, maçtan önce de söyledim, nasıl biliyorsan öyle oyna dedim. Yeni bir hikaye başladı Devrim için. Onun da hikayesi başladı. Bugün için kabul edilebilir bir sonuç. Mutluyuz, moralimiz, motivasyonumuz iyi. Pazartesi günkü maça hazırlanacağız. Ondan sonra derbi ve milli ara var. O arada sakatlarımız iyileşirse, tam takım devam ederiz diye düşünüyorum.

Savunma konusunda deniyoruz. Savunmacılarımız var. 4 tane savunmacı var. Hangi ikili tutacak, hangi ikili daha uyumlu denemeleri yapıyoruz. Bu tür denemeler yapıyoruz doğruyu bulmak adına. En kısa zamanda doğruyu bulup iyi bir takım, kazanma alışkanlığı sağlanması gerekiyor. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkabiliriz diye düşünüyorum."

"BİRÇOK OYUNCU İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜM"

Rafa Silva, Abraham, Ndidi ile özel görüştüm. Birçok oyuncu ile görüştüm bireysel olarak da. Bu takım performansı ile de ilgili. Takım ne kadar iyi ve güçlü olursa, bireysel yetenekli oyuncuların performansı artar. Sezon başından bu yana inişli-çıkışlı performans var. Bu süre zarfını en az hasar ile atlatmaya çalışıyoruz. Maç kaybediyoruz, moralimiz bozuluyor ama burayı en az hasarla atlatmak istiyoruz. Ondan sonrasına bakacağız."

