Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'ye yeni görev

Siyah-beyazlıların resmi İnternet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna Serdar Topraktepe getirilmiştir. Serdar Topraktepe’ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
TUNCAY YANIK, FUTBOL AKADEMİ İDARİ DİREKTÖRÜ OLDU
Öte yandan siyah-beyazlı kulüpte Futbol Akademi İdari Direktörü görevine Tuncay Yanık getirildi.
Siyah-beyazlıların resmi İnternet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK Futbol Akademi İdari Direktörlüğüne kulübümüzde daha önce Futbol A Takım İdari Menajerliği görevinde bulunan Tuncay Yanık getirilmiştir. Tuncay Yanık’a görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.