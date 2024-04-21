Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'den oyunculara: Şansınızı iyi kullanın

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Sahasında Ankaragücü’nü 2-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet hasretini sona erdiren ve taraftarına kendisini affettiren Beşiktaş’ta moraller yerine geldi. Siyah beyazlı takımda bu sezon ikinci kez göreve gelen teknik direktör Serdar Topraktepe bu galibiyetle takımın moral ve motivasyonunun üst seviyeye çıktığını söyledi.

HER MAÇIMIZ ÖNEMLi

Topraktepe “Maalesef bu sezon ligde hedeflerimizin çok uzağında kaldık. Kötü bir dönemden geçtik ancak bu galibiyet ile beyaz bir sayfa açtık. Artık geçmişi unuttuk. Hep dediğim gibi hedefimiz kupa. Kupayı kazanmak istiyoruz. Ama bu demek değil ki ligi boşlayacağız. Beşiktaş her maça galibiyet için çıkar. Kalan maçlarımızda toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyorum” dedi.

ŞANSINIZI iYi KULLANIN

Sezon sonunda birçok futbolcu ile yolların ayrılabileceğine işaret eden Topraktepe “Futbolcularla açıkça konuştum. Kendilerini göstermek için artık son şansları. Kalan maçları en iyi şekilde değerlendirmeleri gerek” ifadelerini kullandı.