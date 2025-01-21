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Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe kararı verildi: Solskjaer'in ekibinde yer almayacak

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#Beşiktaş#Serdar Topraktepe#Ole Gunnar Solskjaer
Beşiktaşta Serdar Topraktepe kararı verildi: Solskjaerin ekibinde yer almayacak
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 07:00

Serdar Topraktepe, takımı tanıma ve adaptasyon sürecinde Solskjaer’e yardımcı olacak. Ancak kulüpteki rolü Adalı ile yapacağı görüşmede netleşecek.

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BEŞiKTAŞ’ta Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından yaşanan teknik direktör belirsizliği Ole Gunnar Solskjaer’in getirilmesiyle son bulurken 2 Aralık’tan bu yana geçici olarak teknik direktörlük görevini yürüten Serdar Topraktepe’nin geleceği büyük oranda netleşti.

NORVEÇLİ teknik adamın takımı tanıma ve adaptasyon sürecinde yanında olacağı belirtilen Topraktepe, yaklaşık 10 günlük süreçte yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Sonraki süreçte Topraktepe’nin kulüp içinde üstleneceği rol başkan Serdal Adalı ile yapacağı görüşmenin ardından belli olacak.

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#Beşiktaş#Serdar Topraktepe#Ole Gunnar Solskjaer

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