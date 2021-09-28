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Beşiktaş'ta Serdar Saatçı'nın buruk sevinci

#Beşiktaş#Serdar Saatçı#Ajax
Beşiktaşta Serdar Saatçının buruk sevinci

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Saatçı ve Ersin Destanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan ötürü mutlu olduğunu ancak yenildikleri için de üzüldüğünü belirten Serdar, "Tarifsiz duygular içerisindeyim. Mahallede top oynarken Şampiyonlar Ligi müziğini dinleme hayalim vardı. Bugün Sergen Hocamın tercihiyle bu hayalim gerçek oldu. Mutluyum ama skordan ötürü üzgünüm. Daha iyi olabilirdi. Sonraki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yaparak gruptan çıkmak için savaşacağız. Benim performansım da daha iyi olabilirdi. Burada kalmamalıyım, daha çok çalışıp üstüne koymam gerekiyor. Takdir hocamın ve seyircilerimizin. Ben kendimi çok konuşmayayım. Daha iyi olacağız." dedi.

Ersin Destanoğlu ise "Gençler olarak Şampiyonlar Ligi atmosferinde oynamanın güzelliğini yaşadık. Serdar ve Berkay'a zevk almalarını söyledim. Özellikle Berkay'ın ilk profesyonel maçıydı. İkisi de iyi oynadı. Hepimiz, hocamızın verdiği şansları iyi kullanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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#Beşiktaş#Serdar Saatçı#Ajax