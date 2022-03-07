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Beşiktaş'ta Serdar Saatçı'dan Galatasaray sözleri! 'Eğer derbide oynarsam...'

#Serdar Saatçı #Beşiktaş#Süper Lig
Beşiktaşta Serdar Saatçıdan Galatasaray sözleri Eğer derbide oynarsam...

Medipol Başakşehir'le 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta genç stoper Serdar Saatçı, açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı, Başakşehir'le 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Serdar'ın açıklamaları;

Takım için de, benim için de iyi performans değil.İlk yarı ufak tefek hatalarım vardı. İkinci yarı biraz daha toparladım. Takım olarak çok pozisyona giriyoruz ama sonuçlandırmamız lazım. Sıkıntı yok. Haftaya moralli çıkacağız derbiye.

Her zaman hazırım. Benim için problem yok. Rakip kim olursa olsun fark etmez. Sahaya çıktığımda armayı en iyi şekilde temsil etmeliyim. Oynarsam Galatasaray maçında da elimden geleni yapacağım.

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#Serdar Saatçı#Beşiktaş#Süper Lig

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